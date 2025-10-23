Legende: Angefressen Ein gefrusteter Ben Shelton wirft sein Racket. Freshfocus/Zamir Loshi

Vorjahresfinalist Ben Shelton (ATP 6) scheitert an den Swiss Indoors im Achtelfinal an Jaume Munar (ATP 42).

Der Spanier setzt sich in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 durch und trifft nun auf Félix Auger-Aliassime (ATP 12).

Mit Taylor Fritz ist ein weiterer Amerikaner und der Topgesetzte in Basel ausgeschieden.

Stan Wawrinka (ATP 158) verliert seinen Achtelfinal gegen Casper Ruud (ATP 11).

Nach Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard ist in Basel mit Ben Shelton (ATP 6) auch der zweite Finalist des Vorjahres ausgeschieden. Der US-Amerikaner unterlag Jaume Munar (ATP 42) glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6. Dem Spanier reichte jeweils ein Break pro Satz zum überraschenden Viertelfinaleinzug.

Der Bezwinger von Rémy Bertola im Sechzehntelfinal überzeugte mit seinem starken Aufschlag (insgesamt 9 Asse) und liess nur eine Breakchance zu. Diese wehrte er Ende des 1. Satzes ab. Shelton unterliefen insgesamt zu viele unerzwungene Fehler (12).

Zwei Kanadier weiter

In der nächsten Runde trifft Munar auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 12). Der 25-Jährige setzte sich im Achtelfinal gegen Marin Cilic (ATP 89) in zwei engen Sätzen durch. Beide Durchgänge gingen ins Tiebreak, wo Auger-Aliassime jeweils mit 7:2 die Oberhand behielt.

Mit Denis Shapovalov (ATP 23) steht ein weiterer Kanadier im Viertelfinal. Gegen den französischen Lucky Loser Valentin Royer gewann Shapovalov mit 7:6 (7:3) und 6:2. Im 1. Satz lag er zwar noch mit Break zurück und wehrte einen Satzball ab. Nach dem Tiebreak war Royers Widerstand gebrochen und dank zwei Breaks holte sich der Kanadier den Sieg souverän.

Humbert bodigt Fritz

Mit Taylor Fritz hat es im letzten Spiel des Tages auch den Topgesetzten erwischt. Der US-Amerikaner (ATP 4) unterlag dem Franzosen Ugo Humbert (ATP 24) überraschend deutlich mit 3:6, 4:6. Jeweils ein Break pro Satz reichte Humbert, der selber nur zwei Chancen zum Servicecdurchbruch zuliess und beide abwehrte. Für den 27-jährigen Humbert ist es der erste Sieg im dritten Duell mit dem gleichaltrigen Fritz.

Im Viertelfinal trifft Humbert erneut auf einen US-Amerikaner, den letzten verbliebenen: Qualifikant Reilly Opelka (ATP 62) setzte sich gegen den Lucky Loser Botic van de Zandschulp (ATP 82) aus den Niederlanden durch.

Swiss Indoors