Vorjahresfinalist Ben Shelton (ATP 6) scheitert an den Swiss Indoors im Achtelfinal an Jaume Munar (ATP 42).

Der Spanier setzt sich in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 durch und trifft nun auf Félix Auger-Aliassime (ATP 12).

Stan Wawrinka (ATP 158) misst sich mit Casper Ruud (ATP 11) um den Viertelfinaleinzug – live auf SRF zwei.

Nach Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard ist in Basel mit Ben Shelton (ATP 6) auch der zweite Finalist des Vorjahres ausgeschieden. Der US-Amerikaner unterlag Jaume Munar (ATP 42) glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6. Dem Spanier reichte jeweils ein Break pro Satz zum überraschenden Viertelfinaleinzug.

Der Bezwinger von Rémy Bertola im Sechzehntelfinal überzeugte mit seinem starken Aufschlag (insgesamt 9 Asse) und liess nur eine Breakchance zu. Diese wehrte er Ende des 1. Satzes ab. Shelton unterliefen insgesamt zu viele unerzwungene Fehler (12).

Zwei Kanadier weiter

In der nächsten Runde trifft Munar auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 12). Der 25-Jährige setzte sich im Achtelfinal gegen Marin Cilic (ATP 89) in zwei engen Sätzen durch. Beide Durchgänge gingen ins Tiebreak, wo Auger-Aliassime jeweils mit 7:2 die Oberhand behielt.

Mit Denis Shapovalov (ATP 23) steht ein weiterer Kanadier im Viertelfinal. Gegen den französischen Lucky Loser Valentin Royer gewann Shapovalov mit 7:6 (7:3) und 6:2. Im 1. Satz lag er zwar noch mit Break zurück und wehrte einen Satzball ab. Nach dem Tiebreak war Royers Widerstand gebrochen und dank zwei Breaks holte sich der Kanadier den Sieg souverän.

Swiss Indoors