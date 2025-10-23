 Zum Inhalt springen

Round-up Swiss Indoors Basel Munar wirft Shelton raus – zwei Kanadier weiter

23.10.2025, 17:46

Nach Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard ist in Basel mit Ben Shelton (ATP 6) auch der zweite Finalist des Vorjahres ausgeschieden. Der US-Amerikaner unterlag Jaume Munar (ATP 42) glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6. Dem Spanier reichte jeweils ein Break pro Satz zum überraschenden Viertelfinaleinzug.

Der Bezwinger von Rémy Bertola im Sechzehntelfinal überzeugte mit seinem starken Aufschlag (insgesamt 9 Asse) und liess nur eine Breakchance zu. Diese wehrte er Ende des 1. Satzes ab. Shelton unterliefen insgesamt zu viele unerzwungene Fehler (12).

Zwei Kanadier weiter

In der nächsten Runde trifft Munar auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 12). Der 25-Jährige setzte sich im Achtelfinal gegen Marin Cilic (ATP 89) in zwei engen Sätzen durch. Beide Durchgänge gingen ins Tiebreak, wo Auger-Aliassime jeweils mit 7:2 die Oberhand behielt.

Mit Denis Shapovalov (ATP 23) steht ein weiterer Kanadier im Viertelfinal. Gegen den französischen Lucky Loser Valentin Royer gewann Shapovalov mit 7:6 (7:3) und 6:2. Im 1. Satz lag er zwar noch mit Break zurück und wehrte einen Satzball ab. Nach dem Tiebreak war Royers Widerstand gebrochen und dank zwei Breaks holte sich der Kanadier den Sieg souverän.

Swiss Indoors

Livestream in der SRF Sport App, 23.10.2025, 14:00 Uhr ; 

