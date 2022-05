Legende: Noch hat er den Einzug ins Haupttableau vor Augen Johan Nikles. Keystone/Anthony Anex

Laaksonen blamiert sich am Genfersee

Nach der Absage von Stan Wawrinka erbte Landsmann Leandro Riedi (ATP 331) den Platz des Waadtländers im Hauptfeld des ATP-250-Sandplatzturniers in Genf, das am Montag mit der 1. Runde lanciert wird. Nach Teil 1 der Qualifikation kann einzig noch Johan Nikles (ATP 294) das Schweizer Kontingent erhöhen. Der 25-Jährige überstand überraschend seine 1. Hürde in der Vorausscheidung, indem er Peter Gojowczyk (ATP 99) in 2 Sätzen in die Schranken wies. Nun trennt Nikles bloss noch ein Sieg gegen Lukas Rosol (ATP 249) vom Vorstoss ins Hauptfeld. Der Tscheche bedeutete Endstation für den 23-jährigen Bündner Jakub Paul. Eine bittere Pille hatte Henri Laaksonen (ATP 97) zu schlucken. Der Routinier unterlag als haushoher Favorit dem 27-jährigen Benjamin Hassan (ATP 327) aus dem Libanon 4:6, 3:6. Vor gut zwei Monaten hatte der Schaffhauser im Davis-Cup-Bewerb den gleichen Gegner noch in 2 Sätzen bezwungen.

Das ATP-Turnier in Genf live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Im SRF-Livestream wird ab Montag täglich ab 18:00 Uhr das Spitzenspiel des Tages aus Genf übertragen. Am Freitag (ab 14 Uhr) und Samstag (ab 15 Uhr) figurieren beide Halbfinals bzw. das Endspiel im Live-Programm.

