Valentin Vacherot gewinnt das Duell mit Arthur Rinderknech in Paris-Bercy in 3 Sätzen.

Legende: Wie weit geht es für ihn in Paris? Valentin Vacherot steht in der französischen Hauptstadt im Achtelfinal. Imago/PsnewZ

Nach seinem Erstrunden-Out in der Vorwoche in Basel scheint der monegassische Überraschungsmann Valentin Vacherot (ATP 40) den Tritt wieder gefunden zu haben. Beim ATP-1000-Hallenturnier in Paris-Bercy zog der Sensationssieger von Schanghai dank eines Dreisatzerfolges in die 3. Runde ein. Dem 6:1, 6:3 in der Startrunde gegen die Weltnummer 18 Jiri Lehecka (CZE) liess Vacherot ein 6:7 (9:11), 6:3, 6:4 gegen Arthur Rinderknech (ATP 29/FRA) folgen.

Es war bereits Vacherins 2. Sieg gegen seinen Cousin binnen 3 Wochen. Im Endspiel von Schanghai hatte sich der 26-Jährige ebenfalls durchgesetzt. Sowohl Vacherin als auch Rinderknech sind in Frankreichs Hauptstadt mit einer Wildcard am Start.

Gegen Norrie statt Alcaraz

Wie in Schanghai verlor Vacherot gegen seinen Cousin den Startsatz. Im Tiebreak wehrte Rinderknech 2 Satzbälle ab und nutzte seinerseits seine 3. Möglichkeit zum 11:9. Danach drehte Vacherot jedoch auf und durfte nach knapp 3 Stunden jubeln.

Im Achtelfinal trifft Vacherot auf Cameron Norrie (ATP 31/GBR), der die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz (ESP) eliminiert hat.

