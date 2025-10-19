Rémy Bertola spielt sich in Basel erfolgreich durch die Qualifikation und verdient sich seine Premiere in einem ATP-Hauptfeld.

Legende: Kommt mit 27 Jahren zu einer Premiere Rémy Bertola. Keystone/Georgios Kefalas

Stan Wawrinka und Henry Bernet erhalten im Hauptfeld der Swiss Indoors in Basel Schweizer Zuwachs. Rémy Bertola (ATP 259) spielte sich beim Turnier am Rheinknie erfolgreich durch die Qualifikation und besiegte dabei nacheinander zwei deutlich besser klassierte Spieler.

Nachdem der Tessiner am Samstag gegen Adrian Mannarino (ATP 59) gewonnen hatte, setzte er sich am Sonntag in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde gegen einen weiteren Franzosen, Quentin Halys (ATP 77), mit 6:4, 6:4 durch.

Zuvor hatte der 27-jährige Schweizer Davis-Cup-Spieler erst einmal einen Top-100-Spieler bezwungen, in der Qualifikation des ATP-Turniers in Genf. Der Gegner in der 1. Runde des Hauptfeldes wird nach dem Ende aller Qualifikationsmatches zugelost.