Tag 1 am Laver Cup

Nach dem 1. Tag des 5. Laver Cup steht es zwischen dem Team Europe und dem Team World 2:2.

Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas bringen die Europäer 2:0 in Front, Alex de Minaur kann für das Team World verkürzen.

Zum Abschluss bestritt Roger Federer sein allerletztes Spiel im Doppel zusammen mit Rafael Nadal. Das Duo unterlag Jack Sock/Frances Tiafoe.

Zum Start der fünften Austragung des Laver Cups ist das Team Europe gegen das Team World seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Vor der Abschiedsvorstellung von Roger Federer am Abend gewann Casper Ruud (ATP 2) das erste Einzel gegen Jack Sock (ATP 128) mit 6:4, 5:7, 10:7 im Match-Tiebreak.

Nach einem starken ersten Satz liess der Norweger Ruud kurzzeitig nach, verlor den zweiten Durchgang und geriet auch in der Kurzentscheidung auf zehn Punkte mit 0:3 in Rückstand.

Doch dann fing sich der Favorit aus dem Team Europe wieder – unter anderem mit einem Tweener-Lob zum 3:3, Spektakel durfte nicht fehlen – und entschied das Spiel gegen den US-Amerikaner 6:4, 5:7, 10:7 für sich.

00:57 Video Ruud begeistert im Match-Tiebreak mit Tweener-Lob Aus Sport-Clip vom 23.09.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Im zweiten Einzel-Duell liess Stefanos Tsitsipas (ATP 6) dem Argentinier Diego Schwartzman (ATP 17) keine Chance. Der Grieche spielte temporeich und gewann souverän 6:2, 6:1.

De Minaur ringt Murray nieder

Das Team World befand sich also bereits in arger Rücklage. Die Situation wurde im dritten Einzel zunächst noch komplizierter. Andy Murray (ATP 43) holte sich in einer packenden Partie gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 22) den Startsatz. Der angeschlagene Schotte konnte das Niveau allerdings nicht ganz halten, zeigte aber ein grosses Kämpferherz. De Minaur erzwang das Match-Tiebreak und machte nach 2:28 Stunden den 5:7, 6:3, 10:7-Sieg perfekt.

Sock/Tiafoe gleichen aus

Den Abschluss des 1. Tages bildete der hochemotionale Abschied von Roger Federer. In seinem allerletzten Spiel trat der 41-Jährige im Doppel zusammen mit Rafael Nadal an. Das Duo musste sich Jack Sock und Frances Tiafoe 6:4, 6:7 (2:7) und im Match-Tiebreak 9:11 geschlagen geben.