Der Serbe fühlt sich noch nicht bereit und verzichtet vor den Australian Open auf das Vorbereitungsturnier in Adelaide.

Legende: Hinter seinem Formstand steht ein Fragezeichen Novak Djokovic. imago images/Michael Potts

Novak Djokovic wird ohne Wettkampfpraxis zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres reisen. Wie der 38-jährige Serbe in einer Instagram-Story mitteilte, fühle er sich «körperlich noch nicht ganz bereit», um in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Adelaide zu starten.

Sein ganzer Fokus liege nun auf den Australian Open in Melbourne (ab 18. Januar). Sein bislang letztes Turnierspiel bestritt Djokovic am 8. November. Damals gewann er den Final von Athen, sagte aber anschliessend seinen Start bei den ATP Finals wegen einer Schulterverletzung ab.

Djokovic ist mit 10 Erfolgen der Rekordsieger der Australian Open, sein bislang letzter Erfolg am Yarra River gelang ihm 2023. Aufgrund seines fortgeschrittenen Tennisalters konzentriert sich der Serbe vorwiegend auf die 4 Major-Turniere, bei denen er 24 Titel gewann und damit mehr als jeder andere Mann.

In der Weltrangliste ist der langjährige Branchenprimus trotz seiner dosierten Starts immer noch die Nummer 4. 2025 erreichte der 101-malige Turniersieger bei allen vier Grand Slams die Halbfinals.