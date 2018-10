Seine Tennis-Fähigkeiten sind unbestritten. Auch vor der Kamera macht Roger Federer regelmässig eine gute Figur. Doch was der Maestro nach seinem erkämpften Sieg gegen Kei Nishikori in die Mikrofone sprach, sucht seinesgleichen.

Nur wenige Minuten nach Spielende lieferte der Schweizer in 45 Sekunden eine pfannenfertige Analyse seines nächsten Gegners Borna Coric (der notabene vor Federers Match noch nicht feststand), inklusive Daten und Fakten, alles aus dem Effeff.

Federer über das Head-to-head mit dem Kroaten:

Im Direktvergleich steht's 2:1 zugunsten des Schweizers, zwei Duelle fanden dieses Jahr statt. Federer analysiert:

«Er spielte in Indians Wells und Halle sehr stark. Der Indian Wells-Halbfinal war kein einfaches Match mit windigen Bedingungen. In Halle spielte er hervorragend auf der Rasen-Unterlage, was doch eher überraschte. Man würde annehmen, dass seine Stärken auf langsameren Unterlagen liegen würden. Er hat gezeigt, dass er es auf allen Unterlagen kann.»

«In Dubai 2015 war das einzige Mal, dass ich locker gegen ihn gewann. Das liegt aber schon einige Jahre zurück. Wir müssen also das zurate ziehen, was wir in dieser Saison gesehen haben.»

Federer über Corics Entwicklung:

«Letzes Jahr hat es den Anschein gemacht, als ob er etwas aus dem Tritt geraten war. Jetzt hat er sein Spiel aber wieder auf Vordermann gebracht. Es ist schön, ihn wieder in Topform zu sehen.»

Federer über seine Taktik:

«Ich hoffe, ich kann aggressiv spielen. Der Court hier in Schanghai bietet sich an, offensiv und im Feld drin zu spielen. Aber es wird schwierig, Borna ist ein hervorragender ‹Retriever›*.»

*Erklärung zu «Retriever»: Ein Spieler, der versucht, jeden Ball von der Grundlinie zurückzubringen und auf Fehler des Gegners spekuliert.

