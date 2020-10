Marc-Andrea Hüsler (ATP 154) ist in Hochform. Durch die Halbfinal-Qualifikation in Kitzbühel und den anschliessenden Sieg an Challenger-Turnieren in Sibiu (ROU) und Ismaring (GER) arbeitete er sich in der Weltrangliste bis auf Platz 154 vor – Karrierebestwert. SRF Sport konnte mit dem 24-jährigen Zürcher sprechen:

Hüsler über die Gründe seines Formaufschwungs:

«Ich profitierte von der Corona-Pause. Denn so konnte ich eine Fussverletzung komplett auskurieren. Die Erfolge der letzten Wochen zeigen, dass ich auf dem Weg nach vorne bin.»

Hüsler über die nächste Saison:

«Es wird entscheidend sein, ob ich die Saison in Australien beginnen darf, und ob ich dort in Quarantäne gehen muss. Allenfalls muss ich bereits Mitte Dezember anreisen und deshalb den Aufbau in der Schweiz früher starten.»

Hüsler über seine Ziele:

«Durch die erfolgreiche Saison haben sich meine Ziele verändert. Im nächsten Jahr will ich die Erfolge bestätigen und den nächsten Schritt gehen. Die Ziele gehen nie aus.»

Das Gespräch führte Bénédict Birrer.