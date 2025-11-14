Qualifikation? Finalturnier? Playoffs? Mit dem Modus im Billie Jean King Cup Schritt zu halten, ist nicht einfach.

Legende: War auch schon in Schweizer Besitz Der Billie Jean King Cup. key/EPA/Adam Vaughan

21 Frauen-Nationalteams kämpfen dieser Tage in den Playoffs des Billie Jean King Cups um den Ligaerhalt. Nur die Sieger der 7 Dreiergruppen haben nächstes Jahr die Chance, sich für das Finalturnier zu qualifizieren.

Die Schweiz muss gegen Gastgeber Argentinien und die Slowakei versuchen, den erstmaligen Abstieg seit dem Rebranding des ehemaligen Fed Cups (2020) abzuwenden. Gespielt wird im Best-of-3-Format (zwei Einzel, ein Doppel). Ein Rückfall in die Europa-/Afrikagruppe I wäre nach erfolgreichen Jahren (Sieg 2022, Finalist 2021) ein herber Schlag für Swiss Tennis.

Jedes Jahr anders

Im BJK Cup wurde der Modus zuletzt jährlich geändert. In allen drei Phasen (Qualifikation, Finalturnier, Playoffs) gab es mal Dreiergruppen, mal K.o.-Duelle. Mal wurde im Best-of-3-Format gespielt, mal im Best-of-5 mit vier Einzeln und einem Doppel.

Nun soll Ruhe ins Modus-Chaos kommen: Das Format im BJKC wird auf der obersten Stufe aus Vermarktungsgründen jenem im Davis Cup angenähert. 2026 aber möglicherweise ohne Schweizer Beteiligung.