Am Freitag und Samstag trifft die Schweiz im Rahmen des Billie Jean King Cups in Biel auf Tschechien.

Legende: Will die Schweiz am Freitag 1:0 in Führung bringen Belinda Bencic. Keystone/Peter Schneider

Am Donnerstag fand in Biel die Auslosung der Begegnung Schweiz – Tschechien im Rahmen der Qualifiers im Billie Jean King Cup statt. Diese ergab, dass Belinda Bencic (WTA 11) das 1. Einzel bestreitet. Die Schweizer Nummer 1 misst sich mit Marie Bouzkova (WTA 24), der tschechischen Nummer 2. Die beiden Spielerinnen standen sich bislang einmal gegenüber: 2018 setzte sich Bencic in Las Vegas bei einem ITF-Turnier im Viertelfinal in 3 Sätzen durch.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das BJKC-Duell zwischen der Schweiz und Tschechien können Sie live bei SRF verfolgen. Am Freitag und Samstag übertragen wir jeweils ab 13:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Nach der Partie Bencic – Bouzkova (Spielbeginn 13:00 Uhr) duellieren sich Viktorija Golubic (WTA 79) und Linda Noskova (WTA 14). Die Schweizerin ist beim 1. Aufeinandertreffen mit der Nummer 1 Tschechiens klare Aussenseiterin.

Masarova/Naef im Doppel

Für das Doppel vom Samstag (ab 13:00 Uhr) hat der Schweizer Coach Heinz Günthardt Rebeka Masarova (WTA 123) und Céline Naef (WTA 207) nominiert. Masarova steht erstmals für die Schweiz im Billie Jean King Cup im Einsatz. Im Anschluss an das Doppel kommt es zu den beiden Einzeln Bencic – Noskova und Golubic – Bouzkova. Die siegreiche Equipe qualifiziert sich für das Finalturnier.

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