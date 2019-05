Legende: Muss sich gegen Gaël Monfils beweisen Roger Federer. Keystone

Belinda Bencic (WTA 18) - Naomi Osaka (WTA 1), ca. 14 Uhr SRF zwei & Sport App

Wenig Gnade zeigte Belinda Bencic in ihrem Achtelfinal-Sieg mit der ukrainischen Qualifikantin Kateryna Koslowa (WTA 85). «Ich hatte alles unter Kontrolle und konnte die Ballwechsel dominieren», strahlte die Schweizerin nach dem 6:0, 6:2. Mit Naomi Osaka, der Weltnummer 1, wartet im Viertelfinal eine ungleich höhere Hürde. Jedoch lässt das letzte Direktduell hoffen: In nur 66 Minuten setzte sich Bencic in Indian Wells klar in 2 Sätzen durch.

Stan Wawrinka (ATP 34) - Kei Nishikori (ATP 7), ca. 15 Uhr, im Liveticker in der SRF Sport App

Der «Madrid-Fluch» – seit 2015 hatte Stan Wawrinka auf Madrids Sand keine Partie mehr gewinnen können – ist definitiv passé. Gegen Pierre-Hugues Herbert und Guido Pella gab der Romand keinen Satz ab. Mit Kei Nishikori wartet nun indes ein harter Brocken. Die bislang einzige Partie auf Sand ging 2012 an Wawrinka, im Head-to-Head führt der Schweizer 6:4.

Roger Federer (ATP 3) - Gaël Monfils (ATP 18), ca. 16 Uhr, SRF zwei & Sport App

Das Sand-Comeback in der «Caja Magica» ist Roger Federer zweifelsohne gelungen. Jedoch konnte der klare Sieg zum Auftakt über Richard Gasquet nicht die ganz grossen Aufschlüsse liefern. Zu wenig vermochte der nicht ganz fitte Franzose Federer zu fordern. Gut möglich, dass sein Landsmann dem Baselbieter mehr abverlangt. Wundertüte Gaël Monfils zeigte bereits beim 1:6, 6:4, 6:2 über Marton Fucsovics zwei Gesichter.

