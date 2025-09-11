Jérôme Kym lanciert nach starken US Open den Davis Cup. Dominic Stricker kommt nicht im Einzel zum Einsatz.

Legende: Lanciert er das Duell mit Indien nach Mass? Jérôme Kym (l.) darf im ersten Einzel ran. Dominic Stricker (M.) erhält nur im Doppel das Vertrauen, Debütant Henry Bernet ist Ersatzmann. Keystone/Peter Schneider

Wenn es im Davis Cup darum geht, den Klassenerhalt in der Weltgruppe I zu fixieren, erhält Jérôme Kym in Biel das Vertrauen. Der Zürcher, der an den US Open überraschend als Qualifikant die 3. Runde erreichte, darf das 1. Einzel gegen Indien bestreiten. Die Weltnummer 155 triff auf Dhakshineswar Suresh (APT 616).

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Davis-Cup-Begegnung zwischen der Schweiz und Indien am Freitag (ab 14 Uhr) und Samstag (ab 13 Uhr) live bei SRF mitverfolgen.

Im Anschluss misst sich Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) mit Indiens Nummer 1 Sumit Nagal (ATP 290). Der Linkshänder erhielt von Captain Severin Lüthi den Vorzug gegenüber Dominic Stricker (ATP 244). Dieser ist für das Doppel vom Samstag an der Seite von Jakub Paul eingeplant.

In der Bieler Tennishalle gilt die Equipe von Swiss Tennis als Favorit. Mit einem Sieg verbliebe sie in der Weltgruppe I. Bei einer überraschenden Niederlage müsste sie 2026 den Abstieg aus der Elite in Playoffs abwenden.