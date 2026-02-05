Der Weg des Schweizer Davis-Cup-Teams zurück in die Weltspitze ist steinig. Der erste Gegner heisst Tunesien.

Junges Davis-Cup-Team will wieder nach oben

Legende: Eröffnet am Freitag Jérôme Kym beim Training. key/Andreas Becker

Der Captain des Schweizer Davis-Cup-Teams, Severin Lüthi, hat ein junges Quintett nach Biel berufen, wo die Schweiz ab Freitag in den Playoffs der Weltgruppe 1 auf Tunesien trifft. Nur ein Sieg öffnet den Weg, 2027 um einen Platz in den Finals zu kämpfen.

Wichtige Comebacks

Der 22-jährige Jérôme Kym (ATP 192) eröffnet die Begegnung gegen Moez Echargui (ATP 142), die klare tunesische Nummer 1. Im Anschluss trifft Teamleader Leandro Riedi (ATP 171) auf Alaa Trifi (ATP 1171). Der 24-Jährige ist nach mehreren verletzungsbedingten Absagen erstmals seit zwei Jahren wieder dabei.

Davis Cup bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Davis-Cup-Begegnung Schweiz – Tunesien wie folgt: Freitag, 6. Februar, ab 13:30 Uhr auf SRF zwei.

Samstag, 7. Februar, ab 13:00 Uhr auf SRF info.

Für das Doppel sind Dominic Stricker (23, ATP 380) und Jakub Paul (26, ATP 450) nominiert. Stricker gab letzte Woche auf der ITF-Tour sein Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause. Paul brillierte an der Seite von Belinda Bencic am United Cup.

Für die ersten Einzel nicht berücksichtigt wurde Debütant Mika Brunold (ATP 453). Der 21-jährige Baselbieter hatte bei seiner knappen Niederlage gegen Reilly Opelka in der Swiss-Indoors-Qualifikation für Aufsehen gesorgt.