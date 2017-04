Golubic erhält den Vorzug gegenüber Bencic

Der Schweizer Fed-Cup-Captain Heinz Günthardt hat sich für den Halbfinal in Weissrussland für Viktorija Golubic als zweite Einzelspielerin neben Timea Bacsinszky entschieden.

Am Samstag (ab 12:00 Uhr Schweizer Zeit, live auf SRF zwei) eröffnet Golubic (WTA 44) die Halbfinal-Begegnung in Minsk gegen die weissrussische Nummer 1 Alexandra Sasnowitsch (WTA 95), gegen die sie letzte Woche in Biel im Achtelfinal verloren hat.

Anschliessend trifft die Schweizer Teamleaderin Bacsinszky (WTA 22) auf die 18-jährige Arina Sabalenka (WTA 125).

Somit muss Belinda Bencic (WTA 131), die in Biel ihre 6. Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr kassiert hatte, vorerst zuschauen. Geplant ist, dass sie in einem allfälligen Doppel an der Seite von Martina Hingis auflaufen würde.

