Zeigte auf Arthur Ashe eine solide Leistung Rebeka Masarova.

Rebeka Masarova (WTA 108) verliert in der ersten Runde der US Open gegen Weltnummer 1 Aryna Sabalenka 5:7, 1:6.

Die Schweizerin zeigt über weite Strecken eine gute Leistung, bricht aber im zweiten Durchgang ein.

Am ersten Tag der US Open sind auch noch Jil Teichmann, Jérôme Kym und Belinda Bencic im Einsatz.

Knapp 50 Minuten lang durfte Rebeka Masarova bei ihrem ersten Auftritt im New Yorker Arthur Ashe Stadium auf einen Coup gegen die Weltnummer 1 hoffen. Die Schweizerin machte ihrer haushoch favorisierten Gegnerin das Leben mit mutigem Tennis schwer. Sie realisierte gar das erste Break zum 3:2 im ersten Satz, gab den Vorteil aber nach einem fehlerhaften Game gleich wieder preis.

Auf den ersten Aufschlag konnte sich Masarova in diesem ersten Durchgang weiter verlassen. War dieser im Feld, punktete sie in 75 Prozent der Fälle. Dennoch geriet sie bei 5:6 und eigenem Service erneut unter Druck. Ein Vorhandwinner brachte Sabalenka einen Break- und gleichzeitig Satzball. Und bei diesem packte die Belarussin ihr bestes Tennis aus. Masarova dominierte den Ballwechsel und kam zum Smash. Sabalenka schaffte es aber, den Ball mit einem Reflex zurückzubringen – und tütete den Satz ein.

Doppelfehler werfen Masarova aus der Bahn

Von diesem Rückschlag liess sich Masarova zunächst überhaupt nicht beeindrucken. Im ersten Game des zweiten Satzes erspielte sie sich gleich wieder drei Breakbälle, die die Titelverteidigerin aber alle abwehrte. Erst danach nahm das Unheil seinen Lauf: Mit drei Doppelfehlern im gleichen Game schenkte die 26-jährige Baslerin ihrer Widersacherin die 2:0-Führung praktisch. Auch das Break zum 4:0 besiegelte ein Doppelfehler Masarovas. Ihr Widerstand war damit endgültig gebrochen.

Obwohl sie den Einzug in die 2. Runde verpasst hat, darf Masarova mit einem guten Gefühl aus New York abreisen – gegen eine dreifache Major-Siegerin verkaufte sie ihre Haut teuer.

