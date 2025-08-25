Belinda Bencic (WTA 18) schlägt die Chinesin Shuai Zhang (WTA 114) mit 6:3, 6:3 und steht an den US Open in der 2. Runde.

Die Schweizerin wird ihrer Favoritenrolle gerecht, auch wenn in ihrem Spiel noch nicht alles perfekt aufgeht.

Für Jil Teichmann und Rebeka Masarova bedeutet die erste Turnierrunde Endstation.

Belinda Bencic (WTA 18) ist der Auftakt ins letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres geglückt. Die Schweizerin behielt an den US Open in einer engen Partie gegen die Chinesin Shuai Zhang (WTA 114) die Oberhand und siegte verdient mit 6:3, 6:3.

Die Ostschweizerin hatte in der Partie zwar zu Beginn etwas Mühe bekundet und sich auch direkt ihren Aufschlag abnehmen lassen, danach fand sie aber immer besser rein. Nach dem direkten Rebreak zum 1:2 im 1. Satz gewann Bencic später gleich 5 Games in Serie und holte sich damit auch den 1. Durchgang mit 6:3.

In den wichtigen Momenten bereit

Im 2. Satz konnte die 28-Jährige dann einen erneut frühen Servicedurchbruch verhindern, gleich vier Breakchancen ihrer 36-jährigen Kontrahentin wehrte die Wimbledon-Halbfinalistin ab. Nach einer ausgeglichenen Phase schlug Bencic dann zum perfekten Zeitpunkt zu. Nach dem geschafften Break zum 5:3 servierte sie anschliessend den Sieg nach knapp eineinhalb Stunden souverän ins Trockene.

«Es war ein sehr harter Match», liess Bencic anschliessend im Platzinterview verlauten. Es sei eine enge Partie gewesen. Gerade auf das schnelle Spiel ihrer Gegnerin habe sie sich gut vorbereitet. Insgesamt war die Ostschweizerin mit ihrer Leistung zufrieden, auch wenn noch nicht alles gepasst hat. In den wichtigen Momenten, gerade bei den Breakchancen gegen sie, war sie stets bereit.

Gegnerin noch offen

In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf die US-Amerikanerin Ann Li (WTA 69) oder die Slowakin Rebecca Sramkova (WTA 38). Die beiden bestreiten ihre Erstrundenpartie in New York erst am Montagabend.

US Open