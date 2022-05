Während Belinda Bencic in der 3. Runde der French Open am Freitag von einer Teenagerin gefordert wird, misst sich Jil Teichmann mit einer zweifachen Major-Siegerin.

Legende: Misst sich erneut mit einer Kanadierin Belinda Bencic. Keystone / EPA / MARTIN DIVISEK

Sich in einem fremden Land mit Absicht unbeliebt zu machen, ist normalerweise alles andere als erstrebenswert. Belinda Bencic (WTA 14) würde diesbezüglich am Freitag gerne eine Ausnahme machen. Nachdem sie in der 2. Runde der French Open bereits Bianca Andreescu (WTA 72) ausgeschaltet hatte, könnte sie mit Leylah Fernandez (WTA 18) die letzte verbliebene Kanadierin in Roland Garros nach Hause schicken.

Belinda Bencic kommt am Freitag zu einem weiteren Auftritt auf dem Court Philippe-Chatrier. Sie bestreitet ihr Drittrunden-Spiel gleich ab 12 Uhr. Der Match von Teichmann dagegen ist erst als dritter auf dem Platz Simonne-Mathieu angesetzt. Ihre Partie dürfte kaum vor 14:30 Uhr beginnen.

Die Parallelen zwischen der letzten und nächsten Bencic-Gegnerin sind augenfällig. Neben der gleichen Herkunft verbinden Andreescu und Fernandez das junge Alter sowie der bisherige Werdegang an Major-Turnieren.

Achtelfinal wäre Premiere

Andreescu feierte im Alter von 19 Jahren an den US Open 2019 ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titel. Die zwei Jahre jüngere Fernandez kopierte ihre Landsfrau 2021 beinahe und scheiterte in New York erst im Final. An den restlichen Majors taten sich die beiden Kanadierinnen aber bisher schwer und kamen nie über die 3. Runde hinaus.

00:31 Video Bencic: «Ist immer kompliziert gegen Linkshänderinnen» Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

In Roland Garros wäre der Einzug in die Runde der besten 16 auch für Bencic eine Premiere. Mit dem exakt gleichen Matchplan wie gegen Andreescu in die Partie zu gehen, ist Bencic aber dennoch nicht zu empfehlen, handelt es sich bei Fernandez doch um eine Linkshänderin. Tipps könnte sich die Olympiasiegerin auch bei Jil Teichmann (WTA 24) abholen. Die Seeländerin bezwang Fernandez in Madrid problemlos in zwei Sätzen.

Teichmanns Lauf auf Sand

Teichmann ihrerseits sieht sich in der 3. Runde mit einem grossen Namen konfrontiert. Mit Victoria Azarenka wartet eine zweifache Grand-Slam-Siegerin und die aktuelle Weltnummer 15 aus Belarus.

An den Australian Open dieses Jahres unterlag Teichmann der 32-Jährigen diskussionslos in zwei Sätzen. Dies beunruhigt die Schweizerin aber keineswegs: «Die Niederlage ist schon länger her, und die Partie findet auf einem anderen Belag statt. Das wird ein ganz anderer Match.»

00:46 Video Teichmann: «Ich habe auf Sand einen guten Lauf» Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Tatsächlich fühlt sich Teichmann auf Sand in diesem Jahr sehr wohl. Nach der erfolgreichen Vorbereitung in Madrid (Halbfinal) und Rom (Viertelfinal) konnte sie ihre Form konservieren und ist erstmals überhaupt in die 3. Runde eines Major-Turniers eingezogen.