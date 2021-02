Bencic kämpft sich an den Australian Open in Runde 2

Ende gut, alles gut! Als ein zweiter Aufschlag der Amerikanerin Lauren Davis (WTA 80) nach knapp zweieinhalb Stunden Spielzeit deutlich im Aus landete, konnte Belinda Bencic die Faust ballen. Nach Davis' 7. Doppelfehler und erstmals nach knapp einem Jahr feierte die Nummer 12 des WTA-Rankings mit dem 6:3, 4:6, 6:1 wieder einen Sieg auf der Tour.

Suche nach dem Rhythmus

Der Weg zu diesem war zäh für Bencic, die vor allem mit dem eigenen Aufschlag enorme Probleme bekundete. In den ersten beiden Sätzen unterliefen ihr je 6 Doppelfehler, erst im 3. Durchgang schien sie ihren Rhythmus einigermassen gefunden zu haben. Auch während den Ballwechseln lief nicht immer alles wie am Schnürchen, 47 unerzwungene Fehler bei 36 Gewinnschlägen standen am Ende für Bencic zu Buche.

Bencics zäher Start ist erklärbar. Die Vorbereitung auf ihren ersten Einsatz an einem Grand-Slam-Turnier seit einem Jahr war für sie alles andere als ideal verlaufen. Nach ihrer Ankunft in Australien musste sie sich einer 2-wöchigen harten Quarantäne unterziehen. Das Hotelzimmer durfte sie wie Davis und 70 andere Spielerinnen und Spieler auch zwecks Training nicht verlassen.

Jetzt wartet Kusnetsowa

In der 2. Runde trifft Bencic voraussichtlich am Donnerstag auf Swetlana Kusnetsowa (WTA 37). Gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin aus Russland liegt die Schweizerin im direkten Vergleich 3:2 vorne, das letzte Duell ging allerdings vor knapp einem Jahr in Doha in zwei Sätzen verloren.