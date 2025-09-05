Aryna Sabalenka zieht dank einem 4:6, 6:3, 6:4 gegen Jessica Pegula zum 3. Mal in Folge in den Final der US Open ein.

In der Reprise des letztjährigen Finals verlangt die Lokalmatadorin der Weltnummer 1 alles ab, doch diese erweist sich als nervenstärker.

Im Final kommt es zum Duell mit der Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen Naomi Osaka und Amanda Anisimova.

Letztes Jahr hatten sich Aryna Sabalenka und Jessica Pegula noch im Final der US Open gegenübergestanden. Damals behielt die Belarussin mit 7:5, 7:5 die Oberhand. Und auch dieses Mal im Halbfinal lieferten sich die beiden Top-Spielerinnen ein Duell auf Messers Schneide – erneut mit dem besseren Ende für die Weltnummer 1.

Als entscheidend erwies sich am Ende das 1. Game des 3. Satzes. Da schenkte Pegula ihrer Konkurrentin das Break mit einem Vorhand-Fehler. In der Folge warf die US-Amerikanerin zwar nochmals alles rein und war über weite Strecken die bessere Spielerin, doch Sabalenka gab den Vorsprung nicht mehr preis.

Sabalenka gewinnt die knappen Games

Die letzten 8 Games spielten sich nämlich wie folgt ab: Pegula verkürzte 4 Mal, ohne dabei auch nur einen einzigen Punkt abzugeben. Sabalenka auf der anderen Seite gewann ihre 4 Aufschlagspiele alle mit dem Minimalvorsprung von 2 Punkten. Bei 3:2 und 4:3 musste sie dabei insgesamt 4 Breakchancen abwehren und tat dies sowohl couragiert als auch bravourös.

So war es letztlich die Weltnummer 1, die nach 2:05 Stunden ihren 3. Matchball verwertete und die Hände in die Höhe recken konnte. Mit einem Vorhand-Winner machte die 27-Jährige den Sack zu und zog zum 3. Mal in Folge in den Final der US Open ein.

Legende: Bejubelte ihren 7. Einzug in einen Major-Final mit einem Urschrei Aryna Sabalenka. Keystone/AP Photo/Yuki Imawura

Pegula mit Wende im Startsatz

Im 1. Durchgang waren sich Pegula und Sabalenka zu Beginn auf Augenhöhe begegnet. Im 6. Game erspielte sich die Belarussin dann die ersten Breakchancen und ging mit 4:2 in Führung. Danach wendete sich das Blatt aber umgehend. Pegula tütete 16 der letzten 19 Punkte des Startsatzes ein und entschied diesen mit 6:4 für sich.

Sabalenka reagierte aber im Stile einer Championne und kehrte nach einer kurzen Pause überzeugend ins Arthur Ashe Stadium zurück. Sie breakte die Weltnummer 4 gleich bei erster Gelegenheit, liess im gesamten Satz keine einzige Breakchance zu und erzwang dank einem 6:3 einen Entscheidungssatz.

US Open