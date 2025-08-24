Rebeka Masarova (WTA 108) verliert in der ersten Runde der US Open in New York gegen Weltnummer 1 Aryna Sabalenka 5:7, 1:6.

Auch Jil Teichmann (WTA 87) muss nach dem Startspiel die Segel streichen. Sie verliert gegen die Einheimische Caty McNally (WTA 103) 2:6, 2:6.

Am ersten Tag der US Open sind auch noch Jérôme Kym und Belinda Bencic im Einsatz.

Knapp 50 Minuten lang durfte Rebeka Masarova bei ihrem ersten Auftritt im New Yorker Arthur Ashe Stadium auf einen Coup gegen die Weltnummer 1 hoffen. Die Schweizerin machte ihrer haushoch favorisierten Gegnerin das Leben mit mutigem Tennis schwer. Sie realisierte gar das erste Break zum 3:2 im ersten Satz, gab den Vorteil aber nach einem fehlerhaften Game gleich wieder preis.

Auf den ersten Aufschlag konnte sich Masarova in diesem ersten Durchgang weiter verlassen. War dieser im Feld, punktete sie in 75 Prozent der Fälle. Dennoch geriet sie bei 5:6 und eigenem Service erneut unter Druck. Ein Vorhandwinner brachte Sabalenka einen Break- und gleichzeitig Satzball. Und bei diesem packte die Belarussin ihr bestes Tennis aus. Masarova dominierte den Ballwechsel und kam zum Smash. Sabalenka schaffte es aber, den Ball mit einem Reflex zurückzubringen – und tütete den Satz ein.

Doppelfehler werfen Masarova aus der Bahn

Von diesem Rückschlag liess sich Masarova zunächst überhaupt nicht beeindrucken. Im ersten Game des zweiten Satzes erspielte sie sich gleich wieder drei Breakbälle, die die Titelverteidigerin aber alle abwehrte. Erst danach nahm das Unheil seinen Lauf: Mit drei Doppelfehlern im gleichen Game schenkte die 26-jährige Baslerin ihrer Widersacherin die 2:0-Führung praktisch. Auch das Break zum 4:0 besiegelte ein Doppelfehler Masarovas. Ihr Widerstand war damit endgültig gebrochen. Nach 1:21 Stunden verwertete Sabalenka ihren ersten Matchball.

Obwohl sie den Einzug in die 2. Runde verpasst hat, darf Masarova mit einem guten Gefühl aus New York abreisen – gegen eine dreifache Major-Siegerin verkaufte sie ihre Haut teuer.

Teichmann geht gegen McNally unter

Jil Teichmann ist ebenfalls in der 1. Runde hängengeblieben. Gegen die Weltnummer 103 Caty McNally setzte es eine diskussionslose 2:6, 2:6-Niederlage ab.

Die Seeländerin, die erstmals seit 2022 wieder im Hauptfeld der US Open stand, kam nie auf Touren. Nach 28 Minuten und zwei kassierten Breaks musste Teichmann den ersten Satz abgeben. Auch der Auftakt in den zweiten Durchgang missriet der 28-Jährigen, sie musste ihren Aufschlag ein nächstes Mal abgeben. Vier Vorhand-Fehler in einem Game führten zum vierten Break und dem 1:4 im zweiten Satz. McNally war in allen Belangen die bessere Akteurin. Nach 1:05 Stunden Spielzeit standen bei Teichmann 27 unerzwungene Fehler zu Buche.

Kein Glück brachte Teichmann das Upgrade vor dem Match. Kurzfristig war ihre Partie von Court 12 auf Louis Armstrong, das zweitgrösste Stadion, geschoben worden. Teichmann hatte zuletzt beim WTA-250-Turnier in Cleveland mit dem Sieg über Loïs Boisson (FRA/WTA 47) aufhorchen lassen. Sie kann sich immerhin mit 110'000 Dollar Preisgeld trösten.

US Open