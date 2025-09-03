Naomi Osaka steht erstmals seit 2021 wieder unter den letzten 8 an einem Grand Slam. Sie will ihre unglaubliche Serie fortsetzen.

Legende: Ist in Grand-Slam-Viertelfinals noch ungeschlagen Naomi Osaka. Imago Images/Presse Sports

Steht Naomi Osaka im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers, muss man aufpassen. Bislang holte die 27-Jährige in diesem Fall immer den Titel. «Ich würde nicht sagen, dass mir das Druck oder Selbstvertrauen gibt. Für mich ist das zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere Neuland», sagte sie nach dem Sieg über Coco Gauff an den US Open. «Ich geniesse es einfach, gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen.»

Wieder in Bestform

Nach schwierigen Jahren und mentalen Problemen scheint Osaka wieder in Bestform. Seit die Japanerin 2024 von ihrer Babypause zurückkehrte, schied sie an Major-Turnieren immer spätestens in Runde 3 aus. Zuletzt erreichte sie an den Australian Open 2021 den Viertelfinal – und gewann natürlich den Titel.

Die 4-fache Grand-Slam-Siegerin (2018/2020 in New York, 2019/2021 in Melbourne) hat ab Viertelfinals eine 12:0-Bilanz. Am Mittwoch soll die Serie gegen Karolina Muchova weitergehen. Diese erreichte in den letzten beiden Jahren den US-Open-Halbfinal. Im Vorjahr schaltete sie Trainingspartnerin Osaka in Runde 2 aus.

US Open