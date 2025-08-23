Rebeka Masarova darf im Arthur Ashe Stadium aufschlagen. Auch Belinda Bencic, Jil Teichmann und Jérôme Kym sind am Starttag im Einsatz.

Masarova auf der grossen Bühne – Bencic in der Nacht auf Montag

Swiss Tennis ist an den diesjährigen US Open mit insgesamt 6 Athletinnen und Athleten vertreten. Während bei den Frauen Belinda Bencic (WTA 18), Viktorija Golubic (WTA 77), Jil Teichmann (WTA 85) und Rebeka Masarova (WTA 109) den direkten Sprung ins Hauptfeld geschafft haben, taten dies bei den Männern mit Jérôme Kym (ATP 176) und Leandro Riedi (ATP 436) mit 3 Siegen in der Qualifikation.

Am Starttag (Sonntag) sind in New York bereits 3 Schweizerinnen und ein Schweizer im Einsatz. Wir liefern die Übersicht:

Rebeka Masarova: Die 26-Jährige hat die wohl schwerstmögliche Aufgabe zugelost bekommen. Masarova muss in der 1. Runde sogleich gegen die Weltnummer 1 und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ran. Ein Weiterkommen käme einer Sensation gleich. Immerhin: Masarova gehört am Sonntag die grosse Bühne. Die Partie findet im Arthur Ashe Stadium und somit dem grössten Platz auf der Anlage statt. Zuvor wird ab 18 Uhr Schweiz Zeit noch ein Männer-Einzel ausgetragen, Masarova dürfte den Court also nicht vor 20:00 Uhr betreten.

