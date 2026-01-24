Stan Wawrinka (ATP 139) scheidet an den Australian Open in der 3. Runde aus.

Der Romand hält mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz (ATP 9) lange gut mit, unterliegt aber in vier Sätzen.

Als ältester Spieler seit 1978 hatte es Stan Wawrinka in Melbourne in die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Der Sprung in den Achtelfinal wollte dem 40-jährigen Romand nun nicht mehr gelingen. Wawrinka unterlag Taylor Fritz (ATP 9) nach 2:48 Stunden mit 6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 4:6.

In der prall gefüllten John Cain Arena, wegen der grossen Hitze mit geschlossenem Dach, hatte Wawrinka das Publikum erneut in seinem Rücken. Nur allzu gerne hätten die Fans bei Wawrinkas letztem Spiel in Melbourne noch einen 5. Satz gesehen. Doch Fritz kannte kein Erbarmen. Mit einem Ass – seinem 30. der Partie – erspielte sich der US-Amerikaner einen ersten Matchball. Kurz darauf war die Partie zu Ende.

20 Jahre nach seinem ersten Spiel an den Australian Open hatte Wawrinka noch einmal alles in die Waagschale gelegt. Die Strapazen der ersten 2 Runden waren dem Romand aber vor allem im 4. Satz anzusehen. Das entscheidende Break kassierte der Schweizer beim Stand von 2:3. Weil Fritz sich auf seinen Aufschlag verlassen konnte, geriet er nicht mehr in Gefahr, den Vorsprung herzugeben.

Im 2. Satz überragend

Dass Wawrinka an diesem Samstag nicht nur als blosser Sparring-Partner der Weltnummer 9 fungieren würde, war schon zu Beginn der Partie abzusehen. Der Romand zeigte sich von den gewohnt starken Aufschlägen von Fritz zunächst unbeeindruckt und überzeugte im 1. Satz selbst mit einem souveränen Service. Obwohl Wawrinka seinem Kontrahenten keine einzige Breakchance ermöglichte, ging der 1. Durchgang dennoch an den US-Amerikaner. Im Tiebreak behielt Fritz mit 7:5 knapp die Oberhand.

Von diesem Rückschlag zeigte sich Wawrinka im 2. Satz gänzlich unbeeindruckt. Der Lausanner nahm Fritz bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab und bestätigte das Break darauf zum 3:0. Beim Stand von 4:2 musste er die ersten Breakbälle abwehren, tat dies aber mit Bravour. Im Game darauf erspielte sich Wawrinka dank einer fantastischen Vorhand 3 Satzbälle. Den dritten nutzte er zum verdienten Satzausgleich.

Der 3. Satz erinnerte stark an den 1. Durchgang. Kurze Ballwechsel, bedingt durch starke Aufschläge beider Spieler, dominierten die Partie. Eine kurze Schwächephase Wawrinkas wusste Fritz aber resolut auszunutzen. Der 28-Jährige holte beim Stand vom 3:3 sein erstes Break der Partie. Der Service-Durchbruch reichte Fritz zum Gewinn des 3. Satzes.

Wawrinka nahm sich anschliessend ein Medical Timeout und verschwand in den Katakomben. Ein medizinisches Problem war ihm zwar nicht anzusehen. Ein Comeback war gegen Fritz aber nicht mehr möglich.

