Legende: Konnte nur phasenweise mithalten Viktorija Golubic. Keystone/AP Photo/Dar Yasin

Viktorija Golubic (WTA 83) muss sich an den Australian Open in der 1. Runde Warwara Gratschowa (WTA 77) beugen.

Die Zürcherin unterliegt der Französin in 1:41 Stunden mit 1:6, 6:2, 1:6.

Belinda Bencic bestreitet ihr Auftaktspiel am Dienstag um 9 Uhr gegen Katie Boulter. SRF überträgt live.

Tennis kann oft ein eigenartiger Sport sein. So auch im Erstrundenspiel von Viktorija Golubic in Melbourne. Unterschiedlicher hätten die Sätze im Duell mit Warwara Gratschowa nicht sein können.

Zu wenig Initiative

Die Schweizerin erwischte einen Start zum Vergessen und geriet mit 0:5 in Rücklage. Zwar fand Golubic gegen Ende des 1. Umgangs etwas besser in die Partie, dennoch holte sich Gratschowa, eine gebürtige Russin, die seit 2023 für Frankreich antritt, die Satzführung mühelos.

Ein anderes Bild präsentierte sich im 2. Durchgang. Plötzlich verwickelte Golubic ihre Gegnerin in längere Ballwechsel. Dank drei Breaks gewann die 33-jährige Zürcherin den 2. Umgang 6:2.

Wer nun glaubte, dass das Momentum bei Golubic sei, sah sich getäuscht. Die Schweizerin brachte im 3. Satz keines ihrer vier Servicegames durch. Nach 1:41 Stunden bejubelte Gratschowa ihren 6:1, 2:6, 6:1-Sieg.

Australian Open 2026