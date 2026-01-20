Belinda Bencic steht an den Australian Open nach einem Blitzstart in Runde 2.

Die an Nummer 10 gesetzte Ostschweizerin schlägt die Britin Katie Boulter 6:0, 7:5.

Bencics nächste Gegnerin ist die Australierin Daria Kasatkina oder die Tschechin Nikola Bartunkova.

Das Publikum in der Margaret Court Arena sah sich nach dem 1. Satz zwischen Belinda Bencic und Katie Boulter vielleicht schon um sein Eintrittsgeld betrogen – zu einseitig war der Umgang verlaufen.

Die Schweizer Weltnummer 10 war der britischen Nummer 113 der Weltrangliste in allen Belangen überlegen. Sie dominierte ihre Gegnerin mit kraftvollen und präzisen Grundlinienschlägen und griff den 2. Service der Britin erbarmungslos an. Nach 26 Minuten, 5 Winnern Bencics und 11 unerzwungenen Fehlern Boulters war das 6:0 Tatsache.

Boulter im 2. Satz verbessert

Im 2. Umgang steigerte sich Boulter gewaltig. Sie brachte ihre ersten drei Aufschlagsspiele durch und hielt auch in den längeren Ballwechseln mit. Dass sich Bencic bei einem Fehlschlag, der zum 1:2 führte, enervierte, zeigt die hohen Ansprüche, die sie an sich selber stellt.

Einen Servicedurchbruch Bencics zum 4:3 konterte Boulter mit dem Rebreak – zur Freude des Publikums, das mehrheitlich die Verlobte des Australiers Alex de Minaur unterstützte. Die Schweizerin schaffte bei 5:5 aber ein weiteres, entscheidendes Break. Im darauffolgenden Game verwandelte sie nach 1:27 Stunden ihren 2. Matchball zum 6:0, 7:5-Endstand.

In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf Daria Kasatkina ((AUS/WTA 43) oder Nikola Bartunkova (CZE/WTA 126). Gegen Kasatkina spielte Bencic schon sechsmal (je drei Siege), gegen Bartunkova noch nie.

Resultate