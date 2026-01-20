Viktorija Golubic (WTA 83) muss sich an den Australian Open in der 1. Runde Warwara Gratschowa (WTA 77) beugen.

Die Zürcherin unterliegt der Französin in 1:41 Stunden mit 1:6, 6:2, 1:6.

Belinda Bencic bestreitet ihr Auftaktspiel am Dienstag um 9 Uhr gegen Katie Boulter. SRF überträgt live.

Tennis kann oft ein eigenartiger Sport sein. So auch im Erstrundenspiel von Viktorija Golubic in Melbourne. Unterschiedlicher hätten die Sätze im Duell mit Warwara Gratschowa nicht verlaufen können.

Zu wenig Initiative

Die Schweizerin erwischte einen Start zum Vergessen und geriet im Schnellzugtempo mit 0:5 in Rücklage. Zwar fand Golubic gegen Ende des 1. Umgangs etwas besser in die Partie, dennoch holte sich Gratschowa, eine gebürtige Russin, die seit 2023 unter französischer Flagge antritt, die Satzführung mühelos.

Ein diametral entgegengesetztes Bild präsentierte sich im 2. Durchgang. Plötzlich verwickelte Golubic ihre Gegnerin in längere Ballwechsel und provozierte so den einen oder anderen Fehler von Gratschowa. Dank drei Breaks gewann die 33-jährige Zürcherin den 2. Umgang 6:2.

Erneute Wende

Wer nun glaubte, dass das Momentum bei Golubic sei, sah sich getäuscht. Die Schweizerin geriet im Entscheidungssatz in altes Fahrwasser und überliess ihrer Widersacherin vollends die Initiative.

Während Gratschowa von der Grundlinie aus ihre Sicherheit wiedererlangte, konnte Golubic ihr Level nicht mehr anheben. Im Gegenteil: Die Schweizerin brachte im 3. Durchgang keines ihrer vier Servicegames durch. So ging es dann plötzlich schnell. Nach 1:41 Stunden verwertete Gratschowa ihren ersten Matchball zum verdienten 6:1, 2:6, 6:1-Sieg.

Für Golubic ist es an den Australian Open bereits die 9. Niederlage in der 1. Runde. Ganz vorbei ist der «Happy Slam» für die Routinière aber noch nicht. In der Doppel-Konkurrenz ist Golubic an der Seite der US-Amerikanerin Ann Li gemeldet.

Australian Open 2026