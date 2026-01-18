Legende: Ist nach Wunsch ins Turnier gestartet Carlos Alcaraz. imago images/AAP

Carlos Alcaraz übersteht die 1. Runde an den Australian Open ohne Satzverlust. Er schlägt Lokalmatador Adam Walton 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

Auch Alexander Zverev steht in der 2. Runde.

Ohne ganz grosse Probleme zum Auftaktsieg: Carlos Alcaraz hat letztlich ungefährdet die 2. Runde der Australian Open erreicht. Der Weltranglistenerste, der die Trophäe aus Melbourne noch nicht in seiner Sammlung hat, setzte sich am Sonntag mit 6:3, 7:6 (7:2), 6:2 gegen den Australier Adam Walton durch.

Nach der Trennung von seinem langjährigen Coach Juan-Carlos Ferrero überzeugte der Spanier mit seiner gewohnten Power und einer guten Prise Spielwitz. Nach etwas mehr als 2 Stunden war sein Arbeitstag beendet.

Nun gegen Hanfmann

«Es war ein gutes Match, ich habe mich richtig gut gefühlt», sagte Alcaraz. «Ich bin glücklich mit meiner Leistung heute.» Nächster Gegner des Überfliegers aus Murcia ist der Deutsche Yannick Hanfmann. Das bisher einzige Aufeinandertreffen gegen den 34-Jährigen gewann Alcaraz 2023 in Peking.

Australian Open 2026