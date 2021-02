Legende: Finden unter strengsten Auflagen statt Die Australian Open 2021. imago images

Menschenmassen bei Sport-Events – viele können sich daran fast nicht mehr erinnern. Die Situation in Melbourne und in ganz Australien macht es aber möglich: Die Spiele beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres werden vor Zuschauern stattfinden. An den ersten 8 Tagen sollen es maximal je 30'000 sein, an den restlichen 6 Tagen 25'000 Besucher pro Tag.

Der Sportminister des Bundesstaates Victoria wählte grosse Worte. «Es wird die bedeutendste internationale Veranstaltung mit Menschenmassen sein, die die Welt seit vielen, vielen Monaten gesehen hat», sagte Martin Pakula im australischen Fernsehen.

Die Australian Open bei SRF SRF überträgt beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison in Melbourne alle Einzel mit Schweizer Beteiligung sowie ausgewählte Top-Spiele live.

Bevor es am in der Nacht auf Montag– 3 Wochen später als ursprünglich vorgesehen – in Melbourne mit dem spielbetreib losgeht, gibt es hier alles Wissenswerte rund um den 109. «Happy Slam»:

Quarantäne war Pflicht:

Australien hat mit strikten Massnahmen auf Corona reagiert und ist auch deshalb bislang gut durch die Pandemie gekommen. Die Tennisstars bekamen die harte Haltung der Australier zu spüren. Weil es auf einigen Charterflügen positive Fälle gegeben hatte, mussten insgesamt 72 Spielerinnen, Spieler und Mitglieder des Betreuerstabes für 14 Tage in Quarantäne und durften ihre Hotelzimmer – im Gegensatz zu den anderen Spielern, die 5 Stunden pro Tag trainieren konnten – nicht verlassen. Betroffen von der strikten Regelung waren auch Belinda Bencic und Henri Laaksonen.

Die offene Ausgangslage:

Angesichts der turbulenten Vorbereitung scheint das Feld für Überraschungen so offen wie selten zuvor. «Alle haben ein Problem: Sie haben zu wenig Matches. Alle fangen bei Null an», ist sich beispielsweise Eurosport-Experte Boris Becker sicher.

Titelverteidiger und Favoriten

Es ist kaum vorstellbar, dass in diesem Jahr ein Weg an Novak Djokovic vorbeiführt. 2008 hat er seinen ersten Titel in Melbourne geholt, seither sind 7 weitere dazugekommen. Der Rekordsieger ist Titelverteidiger und Topfavorit zugleich. Auch Rafael Nadal gehört in den Kreis der Favoriten, wobei der Spanier im Vorfeld Rückenprobleme bekundete. Um seine Verfassung gibt es – wie so oft – ein Fragezeichen. Ein Wörtchen mitreden wollen wird auch US-Open-Sieger Dominic Thiem, der nach dem verlorenen Fünfsätzer im Final des vergangenen Jahres noch eine Rechnung offen hat.

Bei den Frauen tritt Sofia Kenin als Titelverteidigerin an. Die 22-jährige Amerikanerin hatte am Yarra River vor einem Jahr ihren ersten Major-Titel gewonnen. Zu den meistgenannten Favoritinnen gehören aber andere: die Japanerin Naomi Osaka (WTA 3) etwa oder Weltnummer 1 Ashleigh Barty, auf der die grossen Hoffnungen der Einheimischen liegen. Neben Simona Halep (WTA 2) wird auch Serena Williams (WTA 11) im Fokus stehen. Die 39-jährige Amerikanerin macht am Yarra River Jagd auf ihren 24. Grand-Slam-Titel. Nicht vergessen sollte man Bianca Andreescu, US-Open-Siegerin von 2019.

Die Abwesenden

Einer der grossen Abwesenden ist Roger Federer. Der Baselbieter hatte gehofft, nach zwei Knieoperationen in Melbourne sein Comeback geben zu können. Das Turnier kommt für ihn aber «ein Spürchen zu früh», wie er gegenüber SRF sagte. Federer kehrt einen Monat später in Doha auf die Tour zurück.

Nicht dabei ist auch Andy Murray. Der Schotte fand nach seinem positiven Corona-Test keine Möglichkeit, unter Einhaltung der 14-tägigen Quarantäne rechtzeitig anzureisen. Auch Jo-Wilfried Tsonga und John Isner fehlen «down under».

Bei den Frauen fehlen mit Kiki Bertens (NED) und Madison Keys (USA) die Weltnummern 10 und 16.

Zeitverschiebung

Die Spielzeiten an den Australian Open sind für europäische Verhältnisse wie immer nicht unbedingt günstig. Die Day-Session beginnt um 1:00 Uhr Schweizer Zeit und ist somit etwas für Nachteulen. Die Night-Session startet ab 9:00 Uhr – da dürfte dem einen oder anderen die Homeoffice-Pflicht durchaus entgegen kommen.