Legende: Sorgt für die Überraschung des Tages bei den Frauen Jelina Switolina. Keystone/AP Photo/Vincent Thian

Perfekter Tag an den Australian Open in Melbourne für das Ehepaar Monfils-Switolina: Nach dem Franzosen schaltet auch die Ukrainerin die Weltnummer 4 aus.

Iga Swiatek (POL/WTA 2) lässt Emma Raducanu (GBR/WTA 61) in der 3. Runde nicht den Hauch einer Chance.

Als nächstes wird Swiatek von der Deutschen Eva Lys (WTA 128) herausgefordert, die eigentlich in der Qualifikation gescheitert war .

Emma Navarro (USA/WTA 8) muss für ihren Achtelfinal-Einzug in Melbourne wieder über 3 Sätze gehen.

Selber Platz, selbe Ausgangslage, selber Ausgang: Jelina Switolina und Gaël Monfils haben am Samstag in Melbourne für eine ganz spezielle Geschichte gesorgt. Die Ukrainerin und der Franzose, welche seit 2021 verheiratet sind und inzwischen ein gemeinsames Kind haben, schafften in der 3. Runde beide die Überraschung.

Wenige Stunden, nachdem sich Monfils in der Margaret Court Arena entgegen den Erwartungen gegen die Weltnummer 4 Taylor Fritz durchgesetzt hatte, jubelte Switolina auf dem selben Court und mit Ehemann Monfils in der Box über den 2:6, 6:4, 6:0-Sieg gegen die Italienerin Jasmine Paolini – ihrerseits ebenfalls die Nummer 4 der Welt. Nächste Gegnerin Switolinas ist die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 75).

Swiatek deklassiert Raducanu

Einen Tag nach der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka steht auch die zurzeit zweitbeste Tennisspielerin der Welt Iga Swiatek im Achtelfinal der Australian Open. Die 23-jährige Polin erteilte der um ein Jahr jüngeren Emma Raducanu, US-Open-Gewinnerin 2021, eine Lehrstunde – 6:1, 6:0 stand es nach 70 Minuten.

Swiatek zeigte sich von Anfang an hochkonzentriert und liess keinen Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Hingegen wirkte Raducanu, die in den ersten beiden Runden 2 besser klassierte Spielerinnen ohne Satzverlust ausgeschaltet hatte, unkonzentriert. Insgesamt leistete sich die Britin 22 unerzwungene Fehler.

Swiatek bekommt es auf ihrem Weg in ihren 2. Viertelfinal bei den Australian Open nach 2022 mit der deutschen Überraschungsfrau Eva Lys (WTA 128) zu tun.

Navarro wieder über 3 Sätze

3. Match, 3. Dreisätzer: Emma Navarro kann es (noch) nicht über die kurze Distanz. Die Weltnummer 8 aus den USA rang Ons Jabeur (TUN/WTA 39) mit 6:4, 3:6, 6:4 nieder und steht damit bei ihrer 2. Teilnahme erstmals im Achtelfinal der Australian Open.

Im 3. Satz gelang Navarro erst das Break zum 3:2 und dann das umgehende Rebreak zum 4:3. Wenig später war der Match in der Margaret Court Arena nach 2:03 Stunden zu Ende. Jabeur, die frühere Weltnummer 2, überzeugte zwar mit 31 Winnern, leistete sich aber auch 58 unerzwungene Fehler.

Im Achtelfinal trifft Navarro auf Daria Kasatkina. Die an Nummer 9 gesetzte Russin bekundete mit Julia Putinzewa beim 7:5, 6:1 nur im Startsatz Mühe. Eine Runde weiter ist hingegen Putinzewas kasachische Landsfrau Jelena Rybakina. Die Nummer 6 des Turniers schlug Dajana Jastremska (UKR/WTA 33) 6:3, 6:4. Als nächstes trifft sie auf Madison Keys (WTA 14), die im US-Duell Danielle Collins deutlich in 2 Sätzen bezwang.

