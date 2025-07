Legende: Liess Djokovic keine Chance Jannik Sinner. imago images/imagn images

Jannik Sinner (ITA/ATP 1) schlägt Novak Djokovic (SRB/ATP 6) im Wimbledon-Halbfinal in 1:53 Stunden 6:3, 6:3, 6:4 und steht erstmals im Final an der Church Road.

Djokovic hatte über weite Strecken das Nachsehen und bot Sinner nur zu Beginn des 3. Satzes ernsthaft Paroli.

Im Final kommt es zur Reprise des French-Open-Finals: Sinner bekommt gegen Carlos Alcaraz (4-Satz-Sieg gegen Fritz) die Chance auf eine Revanche.

Novak Djokovic ist immer noch ein Weltklasse-Tennisspieler, das steht ausser Frage. Dass er temporär noch mit den Ausnahmekönnern seines Sports mithalten kann, zeigte der Serbe zu Beginn des 3. Satzes im Wimbledon-Halbfinal gegen Jannik Sinner. Obwohl er in der Satzpause erst ein Medical-Timeout hatte nehmen müssen, führte er mit 3:0 und hatte einen Breakball zum 4:0. In den ersten beiden Aufschlagspielen Sinners im 3. Satz erzielte er mehr Punkte als in den ersten beiden Sätzen total.

Den Breakball vergab er aber und danach ging beim Serben nicht mehr viel. Die Angeschlagenheit in der Leistengegend nach dem Viertelfinal vom Mittwoch war ihm anzumerken. Sinner erholte sich von seiner kurzen Baisse, holte sich das Break zurück und zog schnell auf 5:3 davon. Bei eigenem Aufschlag wehrte sich Djokovic noch nach Kräften und die ersten beiden Matchbälle ab. Gegen Sinners Aufschlag war er dann wieder machtlos. Der Italiener nutzte die 4. Möglichkeit zum Sieg über den 7-fachen Wimbledon-Champion.

Damit steht Sinner erstmals in seiner Karriere im Wimbledon-Final. Dort wartet Carlos Alcaraz, dem Sinner in einer epischen Partie bei Roland Garros unterlegen war. Im Duell der Weltnummern 1 und 2 bietet sich der Eins die Chance auf eine Revanche.

Sinner eine Klasse für sich

Dass Djokovic eben nur noch zeitweise mit den Allerbesten ihres Fachs mithalten kann, hatte Sinner dem Serben in den ersten beiden Sätzen eindrücklich gezeigt. Schlug Sinner auf, war Djokovic absolut chancenlos, kam nie auch nur in die Nähe eines Breakballs. Einmal gelangen ihm 2 Punkte. Weil sich Gegner Sinner so stark auf den eigenen Service verlassen konnte, reichten dem Italiener wenige enge Games, in denen er die langjährige Nummer 1 breakte.

Auf Djokovics Aufbäumen zu Beginn des 3. Satzes hatte eigentlich nichts hingedeutet. Darauf, dass es kaum mehr als ein Strohfeuer sein sollte, dafür umso mehr.

