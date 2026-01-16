Im Rahmen der Australian Open macht auch Roger Federer seine Aufwartung in Melbourne. Dabei belässt er es nicht nur bei Medienkonferenzen und Auftritten neben dem Court. Am Samstag wird der «Maestro» bei der Eröffnungszeremonie eine Exhibition mit Andre Agassi, Lleyton Hewitt und Patrick Rafter bestreiten.

Um sich zu akklimatisieren, bestritt Federer am Tag zuvor eine Trainingssession mit der Weltnummer 12 Casper Ruud. Bereits hier war der Zuschaueraufmarsch beachtlich. Und die Fans kamen auf ihre Kosten. Zum Abschluss lieferten sich die beiden Spieler einen Tiebreak-Match auf 7 Punkte.

Passend zum Thema Tennis-Ikone feiert Rivalität «Grossartig»: Federer schwärmt von Sinner und Alcaraz

Dabei bewies Federer, dass er das Tennisspielen seit seinem Rücktritt 2022 nicht verlernt hat. Er schlug den Norweger 7:2 und landete ein paar sehenswerte Punkte. «Er sieht so geschmeidig aus wie eh und je. Es hat echt Spass gemacht und war eine Ehre, mit ihm zu spielen», sagte Ruud im Anschluss.