Für Viktorija Golubic sind die French Open in der 3. Runde zu Ende gegangen.

Die Zürcherin unterliegt der Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) mit 4:6, 3:6.

Mit Jil Teichmann und Belinda Bencic stehen am Freitag noch zwei weitere Spielerinnen in Paris im Einsatz (beide Spiele live bei SRF).

Viktorija Golubic (WTA 82) hat auch in ihrem dritten Spiel bei der diesjährigen Austragung der French Open eine tolle Show geboten. Die Zürcherin agierte gegen die favorisierte Marta Kostjuk (WTA 15) mit viel Spielwitz. Immer wieder streute sie ihren ausgezeichneten Slice ein und verzückte die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem drittgrössten Court der Anlage mit ihrer einhändigen Rückhand. Am Ende resultierte dennoch eine 4:6, 3:6-Niederlage.

Enger erster Satz

So gut Golubic während der Ballwechsel mithalten konnte, so deutlich waren die Unterschiede beim Aufschlag. Im ersten Satz musste die Schweizerin ihren Service gleich 3 Mal abgeben. Ein unerzwungener Fehler von Golubic beendete schliesslich nach über einer Stunde den hart umkämpften ersten Durchgang.

Im zweiten Satz geriet die 33-jährige Schweizerin schnell mit 0:3 ins Hintertreffen. Doch Golubic steckte nicht auf, blieb an der Siegerin des WTA-1000-Turniers von Madrid dran und konnte immer wieder verkürzen. Am Ende setzte sich mit Kostjuk aber die konstantere Spielerin durch.

Was liegt in Wimbledon drin?

Trotz Niederlage darf Golubic auf ein gelungenes Turnier zurückblicken. Erstmals konnte sie sich in Paris für die 3. Runde qualifizieren. Das dürfte Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben auf Rasen geben – ihrem Lieblingsbelag. 2021 stiess die Routinière in Wimbledon bis in den Viertelfinal vor.

Resultate