Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) steht an den French Open im Viertelfinal.

Im ersten Frauen-Match in der Nightsession seit 2023 setzt sich Sabalenka mit 7:5, 6:3 gegen Naomi Osaka aus Japan durch.

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Nach 87 Minuten stand der 7:5, 6:3-Sieg von Sabalenka fest. Die Weltranglisten-Erste zog zum 4. Mal in Serie in die Viertelfinals von Roland Garros ein. Im vergangenen Jahr war Sabalenka bis in den Final gestürmt, verlor dann aber gegen Coco Gauff. Osaka, die wieder in einem goldenen Glitzer-Outfit antrat, verpasste derweil ihren erstmaligen Einzug in die Runde der letzten Acht.

Gerade einmal 53 Prozent der ersten Aufschläge von Osaka kamen an. Nach dem frühen Break zur 2:0-Führung im Startsatz kam sie zu keiner Breakchance mehr und musste ingesamt 4 Mal den Serviceverlust hinnehmen. Auf Sabalenka wartet nun die Russin Diana Schnaider, welche die US-Amerikanerin Madison Keys 6:3, 3:6, 6:0 bezwang.

Nightsession mit Frauen eine Seltenheit

Nach der Einführung der Primetime-Begegnung vor 5 Jahren war es das erst 5. Duell zwischen zwei Tennisspielerinnen zur besten Sendezeit. «Es ist einfach toll, in der Nightsession vor euch allen zu spielen», sagte Sabalenka, die nach dem Match zu den Klängen von Michael Jacksons «Thriller» dessen legendären Moonwalk auf dem Sand zeigte und dafür lautstark von den Fans bejubelt wurde.

Legende: Letztlich eine klare Angelegenheit das Duell zwischen Sabalenka (links) und Osaka. Keystone/EPA/Teresa Suarez

Die wenigen Abendspiele für Frauen beim Sandplatz-Highlight sorgen immer wieder für Diskussionen und Kritik. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Organisatoren bei ihren Ansetzungen gänzlich auf Begegnungen zwischen Frauen in der Nightsession verzichtet. «Die Veranstalter haben Schiss, dass ein Frauen-Match nach einer Stunde rum ist», hatte Eurosport-Experte Boris Becker mit Blick auf die nur zwei Gewinnsätze bei den Frauen gesagt.

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