Viktorija Golubic (WTA 82) lässt an den French Open auch Alycia Parks (WTA 79) beim 6:2, 6:2 keine Chance.

Damit steht die Zürcherin in Roland Garros erstmals in der 3. Runde.

Auch Belinda Bencic übersteht die 2. Runde mit einem 2-Satz-Sieg.

Später am Mittwoch steht auch noch Jil Teichmann (gegen Magdalena Frech) im Einsatz.

64 Minuten waren es in der 1. Runde gewesen, deren 63 dann nur noch beim 2. Auftritt: Viktorija Golubic (WTA 82) hält ihre Aufenthaltszeit auf den Glut-Plätzen von Paris auf einem Minimum.

Den Auftakt-«Bagel» vom Spiel gegen Panna Udvardy konnte die Zürcherin diesmal knapp nicht wiederholen. 5:0 führte sie gegen die im Ranking ähnlich klassierte US-Amerikanerin Alycia Parks (WTA 79), ehe Golubic ihren Aufschlag zum ersten Mal und gleich zu null abgeben musste. Kurz darauf machte sie den Sack zum 6:2 trotzdem zu.

Golubic spielte fraglos überzeugend, doch ihr dominanter Auftritt wurde stark begünstigt durch das äusserst fehlerhafte Spiel ihrer Gegnerin. Parks unterliefen alleine im 1. Satz 24 unerzwungene Fehler, in der gesamten Partie dann 43 (Golubic: 7).

Nun wartet Kostyuk oder Volynets

Im 2. Durchgang waren zu Beginn beide Aufschlägerinnen nicht auf der Höhe. Nach insgesamt 3 Breaks in Folge lag Golubic mit 2:1 in Führung und legte ein Game zu null bei eigenem Aufschlag nach. Es sollte die Vorentscheidung sein: Mit einem weiteren Break machte die routinierte 33-Jährige auch das nächste 6:2 klar.

Damit zog sie erstmals in ihrer Karriere in die 3. Runde von Roland Garros ein. Dort trifft sie entweder auf Marta Kostyuk (WTA 15) aus der Ukraine oder mit Katie Volynets (WTA 108) auf eine weitere US-Amerikanerin.

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