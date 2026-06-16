Die US-Tennis-Legenden Serena und Venus Williams lassen ihre Doppel-Partnerschaft in Wimbledon wieder aufleben.

Legende: Wollen es noch einmal gemeinsam wissen Serena und Venus Williams. Reuters/Tony O'Brien

Wie der All England Club am Dienstag bekanntgab, werden Serena und Venus Williams in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) mit einer Wildcard gemeinsam in der Doppel-Konkurrenz antreten. Serena Williams hatte vergangene Woche in Queen's an der Seite von Victoria Mboko (CAN) ihr Comeback nach fast vier Jahren gegeben.

Gemeinsam 90-jährig

Venus Williams, die selbst nur noch sporadisch an ausgewählten Turnieren teilnimmt, feiert am Mittwoch ihren 46. Geburtstag. Ihre Schwester Serena ist 44-jährig. Gemeinsam haben die beiden US-Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel gewonnen, darunter sechs in Wimbledon. Erstmals an der Church Road triumphierten die Williams-Schwestern vor 26 Jahren, letztmals 2016.

Zuletzt gemeinsam auf der gleichen Seite des Netzes standen die Williams-Schwestern bei den US Open 2022. Damals verlor das US-Duo in der 1. Runde gegen die Tschechinnen Lucie Hradecka/Linda Noskova in zwei Sätzen.