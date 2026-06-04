Alexander Zverev geniesst in Roland Garros besondere Unterstützung. Dabei gestaltete sich die Anreise seiner Oma als kompliziert. Nun drückt sie auch am Freitag im Halbfinal vor Ort die Daumen.

Die Machtdemonstration von Alexander Zverev verfolgte ein ganz besonderer Fan aus nächster Nähe. Während der Deutsche am Dienstag auf dem Court Philippe-Chatrier den nächsten Schritt auf dem Weg zum so langersehnten ersten Grand-Slam-Titel absolvierte, sass Oma Natalia in der Box des 29-Jährigen. Immer wieder stand sie von ihrem Platz auf und klatschte begeistert angesichts der starken Leistung ihres Enkels.

«Mein Grossvater ist leider verstorben vor einiger Zeit. Da haben wir sie nach Europa gebracht», sagte Zverev nach dem 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 im Viertelfinal der French Open gegen den spanischen Teenager Rafael Jodar.

Sendehinweise Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Halbfinal Jakub Mensik vs. Alexander Zverev am Freitag ab 14:30 Uhr live bei SRF zwei. Ab 19:00 Uhr folgt auf SRF info der 2. Halbfinal zwischen Matteo Arnaldi und Flavio Cobolli. Am Samstag/Sonntag figurieren je ab 15:00 Uhr beide Endspiele im SRF-Liveprogramm.

«Es war relativ schwierig, ein Visum zu bekommen», führte der Tokio-Olympiasieger weiter aus: «Es hat länger gedauert, weil sie immer noch einen russischen Pass hat.» Doch nun reise die Oma «ein bisschen mit und geniesst das Leben, geniesst ihre Enkelkinder und Urenkel».

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In ihrer Heimat Sotschi habe seine Grossmutter «wenig zu tun», sagte Zverev, deswegen versuche sie, «so viel wie möglich bei uns zu sein». Auch in der nächsten Runde, wenn Zverev im Halbfinal am Freitag auf den 20-jährigen Tschechen Jakub Mensik trifft. Das bislang einzige Aufeinandertreffen ging kürzlich in Madrid an Zverev.

Erst Mario Kart, dann der nächste Youngster

Der mögliche Stolperstein im Halbfinal ist wie Jodar einer aus der neuen Generation, genau wie Mensiks unterlegener Viertelfinal-Gegner und Djokovic-Bezwinger Joao Fonseca. «Die spielen sehr, sehr gutes Tennis, die haben alle unfassbares Potenzial, klar», sagte Zverev. Aber mit dem Alter und der Erfahrung bekomme man «automatisch mehr Waffen» in seinem Spiel.

Zverev setzt dabei auf eine besondere Vorbereitung, wie er nach dem Viertelfinal verriet: «Ich gebe jetzt das Interview, dann gehe ich essen, gehe Massage machen, spiele Mario Kart und gehe schlafen.»

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