Paris hat Alexander Zverev nicht immer Glück gebracht. Vor vier Jahren verletzte er sich hier schwer.

Um 20:03 Uhr stemmte Alexander Zverev den funkelnden Coupe des Mousquetaires in den Pariser Abendhimmel und kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Nach zahlreichen Versuchen hatte er wenige Minuten zuvor endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel unter Dach und Fach gebracht.

Schlimme Erinnerungen an Paris

«Wir haben gemeinsam so viel durchgemacht. Wir hatten Verletzungen und Herzschmerz. Manchmal waren wir auch Verlierer, gerade in den entscheidenden Momenten», sagte der 29-Jährige in Richtung seines Teams in der Box, als die schier endlose Jagd nach dem grossen Triumph in einem Finalkrimi der French Open ihr Ende gefunden hatte: «Aber letztendlich sind wir jetzt Grand-Slam-Sieger. Das ist es, was zählt.»

Der Court Philippe-Chatrier von Roland Garros sei «so besonders für mich», sagte Zverev. «Ich erlebe den besten Moment meines Lebens hier und hatte hier meinen schwersten Moment. Ich habe in der Ecke gelegen und mir vor vier Jahren alle Bänder gerissen, vor zwei Jahren einen Final verloren. Jetzt ist es ein Happy End.»

Vor Zverev hatte seit Beginn der «Open Era» 1968 kein männlicher Tennisspieler aus Deutschland in Paris triumphiert. Der 1,98-m-Hüne gewann als erster deutscher Mann seit Boris Becker vor 30 Jahren bei den Australian Open einen Grand-Slam-Titel. «Er hat das mehr als verdient. Nach all den Jahren der Arbeit, der Verzweiflung, der Enttäuschung», sagte Becker bei Eurosport: «Das ist unglaublich, ich bin sehr stolz auf ihn.»

(Für einmal) günstige Ausgangslage

Der Hamburger legte sein Final-Trauma ab und zeigte angesichts körperlicher Probleme ab dem vierten Satz Kämpferqualitäten. Er belohnte sich für seine Hartnäckigkeit, auch nach niederschmetternden Niederlagen, schweren Verletzungen und grossen Zweifeln von aussen immer an seine Chance geglaubt zu haben.

Die war diesmal nach dem frühen Ausscheiden der Topstars Jannik Sinner und Novak Djokovic und dem Fehlen des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz so gross wie nie – und Zverev nutzte die Gunst der Stunde.

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