Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) zwingt Novak Djokovic (SRB/ATP 7) im Halbfinal der US Open in 3 umkämpften Sätzen mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 in die Knie.

Der Spanier zeigt sich insbesondere bei eigenem Aufschlag überzeugend und lässt nur eine einzige Breakchance zu.

Im Final trifft die Weltnummer 2 entweder auf Jannik Sinner (ITA/ATP 1) oder Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 27). Den Halbfinal sehen Sie ab 1:00 Uhr hier live.

Exakt eine Stunde war im Arthur Ashe Stadium gespielt, als Novak Djokovic beim Stand von 4:6, 1:0 gegen Carlos Alcaraz zu seiner ersten Breakchance der Partie kam. Und der 24-fache Grand-Slam-Champion nutzte die Gelegenheit sogleich dank seiner auch mit 38 Jahren nach wie vor überragenden Defensiv-Leistung. Der Serbe jubelte lautstark und weckte das Publikum auf dem grössten Tennis-Court der Welt so richtig.

Umkämpfter 2. Satz entscheidet die Partie

In einem hochstehenden 2. Durchgang lieferten sich die beiden Kontrahenten im Generationen-Duell in der Folge einen offenen Schlagabtausch. Beide hielten bei ihren Grundschlägen nicht zurück und drückten von der Grundlinie mächtig aufs Tempo. Alcaraz holte sich das Break zum 2:3 zurück und blieb in seinen Aufschlagspielen in der Folge – wie im bisherigen Turnierverlauf fast ausnahmslos – unantastbar.

Sowohl Alcaraz als auch Djokovic entschieden dabei spektakuläre Ballwechsel für sich und so war das Tiebreak die logische Folge. Dort holte sich der Spanier bei 5 Aufschlägen von Djokovic gleich 4 Minibreaks und setzte sich mit 7:4 durch.

7. Major-Final für Alcaraz

Damit war der Widerstand des 4-fachen US-Open-Champions gebrochen. Djokovic liess sich von einem Physiotherapeuten am Nacken behandeln und schenkte Alcaraz im 3. Satz das Break zum 3:1 mit einem Doppelfehler. Im Anschluss liess die Weltnummer 2 nichts mehr anbrennen und verwertete nach 2:23 Stunden ihren 1. Matchball.

Damit zog der 22-Jährige zum insgesamt 7. Mal an einem Grand-Slam-Turnier und zum 2. Mal an den US Open in den Final ein. Im Endspiel könnte es nach Roland Garros und Wimbledon erneut zum Duell mit Dauerrivale und Weltnummer 1 Jannik Sinner kommen. Der Südtiroler bestreitet seinen Halbfinal gegen Félix Auger-Aliassime in der Nacht auf Samstag.

Blitzstart von Alcaraz

Alcaraz hatte sich im mit Spannung erwarteten Halbfinal-Duell mit dem Major-Rekordsieger von der ersten Sekunde an auf der Höhe gezeigt. Gleich im ersten Game der Partie nahm er dem Serben den Aufschlag ab und liess bei eigenem Aufschlag im Startsatz gar nichts zu. Lediglich eine einzige Breakchance gestand er Djokovic in seinen 15 Aufschlagspielen zu.

Der US-Open-Champion von 2022 hat in seinen 6 Partien in Flushing Meadows auch nach der Partie gegen den wohl besten Return-Spieler aller Zeiten erst 2 Breaks kassiert. Sein verbesserter Aufschlag war denn auch die Grundlage für seinen 1. Sieg auf Hartplatz über Djokovic im 4. Anlauf.

