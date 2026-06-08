Mit dem Premieren-Triumph von Alexander Zverev an einem Grand-Slam-Turnier haben die French Open am Sonntag ein Ende gefunden. Die zwei Wochen in Paris boten viel Spektakel, Spannung und vor allem zahlreiche Überraschungen.

SRF-Experte Michel Kratochvil, selber einst in der 3. Runde von Roland Garros gestanden (2000), bilanziert das 2. Major-Turnier des Jahres. Das sagt Kratochvil über ...