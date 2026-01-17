Wenn Stan Wawrinka (ATP 139) am frühen Montagmorgen Schweizer Zeit den Court in Melbourne betritt, könnte er dies dort zum letzten Mal als Profi tun. Seine 20. Teilnahme an den Australian Open ist gleichzeitig auch seine letzte. Eine durchaus emotionale Angelegenheit für den Ende Saison abtretenden Lausanner, der von den Organisatoren mit einer Wildcard ausgestattet wurde.

Spätestens seit seinem Triumph 2014 steht «Stan the Man» bei den australischen Fans hoch im Kurs. Die Herzen der Fans gewann er damals nicht erst mit seinem Finalsieg gegen Rafael Nadal. Im Viertelfinal hatte er Novak Djokovic in einem epischen Fünfsätzer niedergerungen und das Publikum phasenweise zum Ausflippen gebracht.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Auftaktpartie von Stan Wawrinka an den Australian Open gegen Laslo Djere in der Nacht auf Montag ab ca. 04:30 Uhr Schweizer Zeit live bei SRF.

Seit 5 Jahren ohne Sieg beim «Happy Slam»

Auch in den letzten Jahren hatte Wawrinka dem australischen Publikum jeweils einiges geboten. 2023 und 2024 musste er sich jeweils in 5, im Vorjahr in 4 Sätzen geschlagen geben. Letztmals überstand er die 1. Runde in Melbourne 2021. Auf einen verhältnismässig lockeren Auftaktsieg folgte in Runde 2 – wie sollte es auch anders sein – ein vierstündiger Abnützungskampf gegen Marton Fucsovics, welcher der Ungare im Tiebreak des Entscheidungssatzes für sich entschied.

Wawrinka machte im Vorfeld der Australian Open kein Geheimnis daraus, wie viel ihm die Wildcard und die Chance, ein letztes Mal beim «Happy Slam» aufzuschlagen, bedeutet. Und es scheint durchaus im Bereich des Möglichen, dass Wawrinka seinen Aufenthalt in Australien heuer noch etwas verlängern kann. Hat man Wawrinkas Auftritte am United Cup gegen deutlich besser klassierte Spieler gesehen, müsste sein Auftaktgegner Laslo Djere (ATP 91) für ihn eigentlich zu packen sein.

Waltert braucht nichts weniger als einen Coup

Etwas anders präsentiert sich die Ausgangslage bei Simona Waltert (WTA 86). Die Bündnerin steht zum ersten Mal direkt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Ein Sieg gegen Amanda Anisimova (WTA 4), im letzten Jahr Finalistin in Wimbledon und an den US Open, wäre eine grosse Überraschung.

Belinda Bencic und Viktorija Golubic greifen erst am dritten Turniertag ins Geschehen ein.

Australian Open