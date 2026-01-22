Legende: imago images/AP/Asanka Brendon

Iga Swiatek gibt sich in der 2. Runde in Melbourne keine Blösse und setzt sich gegen Marie Bouzkova in zwei Sätzen durch.

Jessica Pegula und Titelverteidigerin Madison Keys setzen sich jeweils in zwei Sätzen gegen Landsfrauen durch.

Titelanwärterin Iga Swiatek hat auch bei ihrem zweiten Auftritt in Melbourne nichts anbrennen lassen. Die polnische Weltnummer 2 schlug die Tschechin Marie Bouzkova (WTA 44) 6:2, 6:3. In den vergangenen fünf Jahren hat keine Spielerin mehr Matches auf Grand-Slam-Level gewonnen als Swiatek – sie steht nun bei 92 Erfolgen.

Auf zwei Plätzen massen sich in der 2. Runde der Australian Open gleichzeitig vier US-Amerikanerinnen. Siege gab es für die Favoritinnen. Jessica Pegula (WTA 6) gewann gegen ihre Doppelpartnerin McCartney Kessler (WTA 37) mit 6:0, 6:2.

Zuvor hatte sich bereits Madison Keys (WTA 9) gegen Ashlyn Krueger (WTA 62) 6:1, 7:5 durchgesetzt. Die Vorjahressiegerin lag im 2. Satz mit Doppelbreak 2:5 zurück, gewann dann aber fünf Games in Serie.

Mit Amanda Anisimova (WTA 4) hat noch eine weitere US-Amerikanerin den Einzug in die nächste Runde geschafft. Gegen die Tschechin Katerina Siniakova (WTA 45) gewann sie mit 6:1, 6:4.

Australian Open 2026