Legende: Filmreifer Auftritt Naomi Osaka Imago/AAP

Naomi Osaka begeistert das Australian-Open-Publikum mit einem extravaganten Outfit und besiegt dann Antonia Ruzic.

Vorjahressiegerin Madison Keys kommt mit dem Schrecken davon.

Viktorija Golubic scheitert an Warwara Gratschowa, Belinda Bencic ist souverän weiter.

Japans Tennisstar Naomi Osaka (WTA 17) ist vor ihrem Erstrunden-Match gegen die Kroatin Antonia Ruzic mit einem langen weissen Schleier in die Rod Laver Arena eingelaufen. Dazu trug die vierfache Grand-Slam-Turniergewinnerin einen weissen Hut, ein weisses Beinkleid und hielt einen weissen Schirm in der Hand. «Ein legendärer Einlauf», meinte die Spielerinnen-Vereinigung WTA in den sozialen Medien und versah den Post mit einem Feuer-Emoji.

Über ihre Partie gegen die 23-jährige Ruzic (WTA 65) gibt es weniger Ruhmreiches zu erzählen. Osaka musste in die Verlängerung und siegte nach 2:22 Stunden schliesslich 6:3, 3:6 und 6:4.

Titelverteidigerin Madison Keys (WTA 9) bestand einen ersten Härtetest. Die Amerikanerin geriet gegen die ukrainische Debütantin Oleksandra Olijnykowa (WTA 92) schnell mit 0:4 in Rückstand. Im Stil einer Championne drehte die Favoritin aber noch rechtzeitig auf, entschied den 1. Satz im Tiebreak und das Spiel später mit 7:6 (8:6), 6:1 für sich.

Mit Jelena Rybakina (WTA 5) buchte auch eine der meistgenannten Titel-Favoritinnen ihr Ticket für die 2. Runde. Der grossgewachsenen Kasachin reichte im Duell mit Kaja Juvan (WTA 100) ein Break pro Satz, um mit 6:4, 6:3 zu gewinnen.

Australian Open 2026