- Naomi Osaka begeistert das Australian-Open-Publikum mit einem extravaganten Outfit und besiegt dann Antonia Ruzic.
- Vorjahressiegerin Madison Keys kommt mit dem Schrecken davon.
- Viktorija Golubic scheitert an Warwara Gratschowa, Belinda Bencic ist souverän weiter.
Japans Tennisstar Naomi Osaka (WTA 17) ist vor ihrem Erstrunden-Match gegen die Kroatin Antonia Ruzic mit einem langen weissen Schleier in die Rod Laver Arena eingelaufen. Dazu trug die vierfache Grand-Slam-Turniergewinnerin einen weissen Hut, ein weisses Beinkleid und hielt einen weissen Schirm in der Hand. «Ein legendärer Einlauf», meinte die Spielerinnen-Vereinigung WTA in den sozialen Medien und versah den Post mit einem Feuer-Emoji.
Über ihre Partie gegen die 23-jährige Ruzic (WTA 65) gibt es weniger Ruhmreiches zu erzählen. Osaka musste in die Verlängerung und siegte nach 2:22 Stunden schliesslich 6:3, 3:6 und 6:4.
Titelverteidigerin Madison Keys (WTA 9) bestand einen ersten Härtetest. Die Amerikanerin geriet gegen die ukrainische Debütantin Oleksandra Olijnykowa (WTA 92) schnell mit 0:4 in Rückstand. Im Stil einer Championne drehte die Favoritin aber noch rechtzeitig auf, entschied den 1. Satz im Tiebreak und das Spiel später mit 7:6 (8:6), 6:1 für sich.
Mit Jelena Rybakina (WTA 5) buchte auch eine der meistgenannten Titel-Favoritinnen ihr Ticket für die 2. Runde. Der grossgewachsenen Kasachin reichte im Duell mit Kaja Juvan (WTA 100) ein Break pro Satz, um mit 6:4, 6:3 zu gewinnen.