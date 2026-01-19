Legende: Setzt ihren Siegeszug vor Heimpublikum fort Storm Hunter. Reuters/Hollie Adams

Die australische Qualifikantin Storm Hunter (WTA 367) sorgt in Melbourne in der 1. Runde für eine dicke Überraschung.

Iga Swiatek (POL/WTA 2) und Coco Gauff (USA/WTA 3) setzen sich durch. Emma Navarro (USA/WTA 15) scheitert hingegen frühestmöglich.

Simona Waltert bleibt gegen die Weltnummer 4 Amanda Anisimova chancenlos.

Fast zwei Jahre lang machten Storm Hunter die Folgen eines Achillessehnenrisses zu schaffen. An ihrem Heim-Major hat die 31-Jährige ihr Lachen wiedergefunden. Nach drei Siegen in der Quali behielt die Weltnummer 367 auch in der 1. Hauptfeld-Runde die Oberhand – und das gegen eine um über 300 Plätze besser klassierte Gegnerin. Hunter gewann gegen Jessica Bouzas Maneiro (WTA 41) 6:4, 6:4.

Weltnummer 2 Iga Swiatek tat sich gegen die Chinesin Yue Yuan (WTA 85) schwerer als erwartet. Nach einem komplizierten ersten Satz setzte sich die sechsfache Grand-Slam-Siegerin aber 7:6 (7:5), 6:3 durch.

Titel-Mitfavoritin Coco Gauff wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwang die Usbekin Kamilla Rachimowa (WTA 93) mit 6:2, 6:3. Bereits in der 1. Runde erwischt hat es hingegen Emma Navarro. Sie musste sich Magda Linette (POL/WTA 50) mit 6:3, 3:6, 3:6 beugen.

Australian Open 2026