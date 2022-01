Die russische Weltnummer 6 braucht keine 2 Stunden, um sich an den Australian Open das Ticket für Runde 3 zu sichern.

Rublew spaziert in die 3. Runde

Legende: Für ihn läuft bisher alles wunschgemäss Andrej Rublew. Reuters

Die Top-10-Spieler

Andrej Rublew (RUS/ATP 6) s. Ricardas Berankis (LTU/ATP 93) 6:4, 6:2, 6:0

Bei seinem Erstrundensieg gegen den Italiener Gianluca Mager hatte Andrej Rublew 7 Games abgegeben. Ricardas Berankis überliess der Russe in Runde 2 gar nur 6 Spielgewinne. Nach 1:47 Stunden war die Messe in der Kia Arena bereits gelesen, 6:4, 6:2, 6:0. Rublew reichte eine durchzogene Aufschlagsleistung zum lockeren Weiterkommen, nur 50 Prozent der ersten Aufschläge der Weltnummer 6 landeten im Feld. Dennoch gelangen Rublew 13 Asse. Ein erster richtiger Härtetest könnte für den 24-Jährigen in der 3. Runde warten. Dort bekommt es Rublew mit dem kroatischen Routinier und US-Open-Sieger von 2014 Marin Cilic (ATP 27) zu tun.

Fritz und Tiafoe spielen schier endloses Game

Das Duell zwischen Taylor Fritz (ATP 22) und Frances Tiafoe (ATP 34) war noch sehr jung, als die beiden US-Amerikaner sich bei Aufschlag Fritz während über 17 Minuten alles abverlangten. Dabei ging es um ... das Game zum 2:1 im 1. Durchgang! Fritz konnte allein in diesem Aufschlagspiel 7 Breakchancen abwehren. Nach dem 12. Mal Einstand brachte Fritz sein Servicegame doch noch ins Trockene. Beim darauffolgenden Seitenwechsel klatschten sich die Beiden sichtlich erschöpft ab. Fritz behielt nicht nur in diesem Game, sondern auch im gesamten Spiel die Oberhand und bezwang Tiafoe mit 6:4, 6:3, 7:6.