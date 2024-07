Eigentlich wollte Andy Murray im Mixed-Doppel ein letztes Mal in Wimbledon antreten – so weit kommt es nun aber nicht.

Andy Murray: Kein letztes Hurra in Wimbledon

Andy Murray bleiben weitere Auftritte in Wimbledon verwehrt: Emma Raducanu kann nicht wie geplant mit dem 37-jährigen Schotten im Mixed-Doppel antreten.

Die 21-jährige britische Hoffnungsträgerin verspürte nach ihrem Achtelfinaleinzug im Einzel Probleme am vorbelasteten Handgelenk – und sagte schweren Herzens ab. «Unglücklicherweise bin ich heute Morgen mit einer Steifheit im rechten Handgelenk aufgewacht», sagte Raducanu in einem Statement: «Daher habe ich mich entschlossen, die sehr schwierige Entscheidung zu treffen, heute Abend aus dem Mixed auszusteigen.»

Legende: Kommt auf dem «heiligen Rasen» nicht mehr zum Zug Andy Murray. IMAGO / ABACAPRESS

Raducanu am Sonntag im Einsatz

Für Murray, der seine Karriere wohl nach den Olympischen Spielen in Paris beenden wird, ist es das letzte Wimbledon-Turnier. Nach seinem Aus im Doppel an der Seite von Bruder Jamie war er ausgiebig und emotional für seine grosse Karriere gefeiert worden.

Murray ist mit drei Grand-Slam-Erfolgen und zwei Olympia-Goldmedaillen eine britische Sportikone. 2013 sorgte er für die grosse Erlösung auf der Insel nach 77 Jahren mit seinem Triumph in Wimbledon. Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, spielt am Sonntag gegen die Neuseeländerin Lulu Sun (ehemals Swiss Tennis) um den Einzug in den Viertelfinal.