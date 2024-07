Die Abschiedstour von Andy Murray in Wimbledon hat mit dem Aus im Männer-Doppel ein erstes emotionales Highlight erfahren.

«Ich liebe diesen Sport und wenn es eine Möglichkeit gäbe, würde ich für immer spielen», sagte ein sichtlich bewegter Andy Murray auf dem Centre Court von Wimbledon ins Mikrofon. Nur um sogleich anzufügen: «Aber diese Möglichkeit gibt es nicht. Mein Körper lässt das nicht mehr zu.»

Wenige Minuten zuvor hatte er an der Seite seines Bruders Jamie im Doppel in der 1. Runde verloren. Die Murray-Brüder mussten sich dem australischen Gespann Rinky Hijikata/John Peers in zwei Sätzen beugen.

Legende: Von den Emotionen übermannt Andy Murray vergiesst auf dem Centre Court Tränen. Reuters/Geoff Burke

Federer, Nadal und Co. melden sich zu Wort

Das Resultat war an diesem Abend für die Murrays jedoch nicht zentral. Allein für die Möglichkeit, dank einer Wildcard mit seinem Bruder im Doppel antreten zu dürfen, zeigte sich Andy Murray dankbar. Dass die Partie auf dem Centre Court stattfand, machte die Angelegenheit umso spezieller. Es war das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass eine Doppel-Erstrundenbegegnung auf dem Hauptplatz ausgetragen wurde.

Die ehemalige britische Tennis-Spielerin und langjährige BBC-Journalistin Sue Barker, die 2022 in den Ruhestand getreten war, führte durch das emotionale Interview mit Murray. Zudem wurden die grossen Momente in der Karriere des Schotten auf den Leinwänden des Stadions abgespielt. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Serena Williams zollten Murray grossen Respekt.

04:49 Video Die Tennis-Legenden preisen die Karriere von Andy Murray Aus Sport-Clip vom 04.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 49 Sekunden.

Noch bleibt das Mixed-Doppel und Olympia

Ob es Murrays letzter Auftritt auf dem Centre Court von Wimbledon war, ist noch nicht klar. Der dreifache Grand-Slam-Champion plant noch einen Start im Mixed-Doppel an der Seite von Emma Raducanu. Danach ist für den 37-Jährigen im All England Club aber definitiv Schluss.

Sein letztes Turnier wird der zweifache Einzel-Olympiasieger an den bevorstehenden Sommerspielen in Paris absolvieren.