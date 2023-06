Casper Ruud (ATP 4) lässt Alexander Zverev (ATP 27) im Halbfinal von Roland Garros keine Chance und gewinnt mit 6:3, 6:4, 6:0.

Für den zweiten Final-Einzug in Paris de suite braucht der Norweger in der Vorschlussrunde gerade einmal 129 Minuten.

Damit kommt es am Sonntag im Final zum Duell zwischen Ruud und Novak Djokovic (ATP 3).

«Es würde mich nicht wundern, wenn es über 4 Stunden dauert», lautete die Prognose von Mats Wilander zum Halbfinal-Duell von Casper Ruud mit Alexander Zverev. Nun, der schwedische Experte war gewiss nicht der Einzige, der ein Marathon-Match zwischen den beiden Grundlinien-Spezialisten erwartet hatte.

Die Realität sah jedoch diametral anders aus. Statt zu einem Abnützungskampf entwickelte sich die Partie je länger je mehr zu einer One-Man-Show von Ruud. Nach nur gerade 2:09 Stunden hatte der Norweger sein Final-Ticket in der Tasche.

Flasche leer bei Zverev

Während Ruud eine solide Leistung locker zum Sieg reichte, fand Zverev zu keinem Zeitpunkt den Tritt in die Partie. Der Deutsche, der ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung so überzeugend in den Halbfinal gestürmt war, wirkte vom ersten Ballwechsel an ausgelaugt, sowohl körperlich als auch mental. Der 26-Jährige aus Hamburg musste gleich seine ersten beiden Servicegames abgeben und konnte den Schaden nicht mehr korrigieren.

Im 2. Umgang vermochte Zverev das Skore bis zum Stand von 3:3 ausgeglichen gestalten, ehe er ein weiteres Mal gebreakt wurde. Wenige Minuten später sah sich der US-Open-Finalist von 2020 mit einem 0:2-Satzrückstand konfrontiert. Eine zu grosse Hypothek für Zverev, der anschliessend nicht mehr allzu viel Widerstand leistete und im 3. Umgang gleich mit 0:6 unterging.

Sind für Ruud aller guten Dinge 3?

Einzig für seinen Erstrunden-Sieg gegen den Schweden Elias Ymer (2:07 Stunden) benötigte Ruud noch weniger Minuten als für den Halbfinal-Erfolg gegen Zverev. Die gesparten Kräfte kann der Norweger im Final gegen Novak Djokovic bestens gebrauchen. Die bisherigen 4 Direktduelle hat der Serbe allesamt für sich entschieden, Ruud konnte dabei noch keinen einzigen Satz gewinnen.

Für Ruud wird es der 3. Grand-Slam-Final sein. In den ersten beiden – an den French Open 2022 gegen Rafael Nadal und an den US Open 2022 gegen Carlos Alcaraz – musste sich der Nordländer mit dem Teller zufriedengeben. Nur allzu gerne würde er am Sonntag erstmals den Pokal in die Höhe stemmen. Die Aufgabe könnte jedoch kaum schwieriger sein.