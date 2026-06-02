Mit Cobolli, Berrettini und Arnaldi stehen bei den French Open erstmals 3 Italiener gleichzeitig in einem Grand-Slam-Viertelfinal.

Legende: Der Marathon-Mann aus dem italienischen Trio Matteo Arnaldi. Dan Istitene/Getty Images

Da scheidet das italienische Aushängeschild Jannik Sinner bei Roland Garros bereits in der 2. Runde aus. Die Weltnummer 1 bleibt in einer Hitzeschlacht sensationell am Argentinier Juan Manuel Cerundolo (ATP 56) hängen. Und mit Lorenzo Musetti (ATP 11) fehlt der zweitbeste Italiener im Ranking verletzungsbedingt.

Doch wie schrieb die internationale Reuters-Agentur: «No Sinner, no problem.» Denn mit Flavio Cobolli (ATP 14), Matteo Berrettini (ATP 105) und Matteo Arnaldi (ATP 104) sprangen 3 andere «Azzurri» in die Bresche.

Berrettinis Revanche

Berrettini revanchierte sich für Sinner und eliminierte Cerundolo in 3 Sätzen. Der 30-Jährige, der immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, steht erstmals seit den US Open 2022 wieder in der Runde der letzten Acht an einem Major-Turnier.

Cobolli und vor allem Arnaldi hatten mehr zu kämpfen. Cobolli setzte sich gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda (ATP 85) in 4 Sätzen durch. Arnaldi rang Frances Tiafoe (USA/ATP 22) nach einer epischen 5-Satz-Schlacht über mehr als 5 Stunden und weit nach Mitternacht nieder.

Rekordmann Arnaldi

Arnaldi brauchte für seine bisherigen 4 Runden 17 Stunden und 42 Minuten, womit er knapp 2 Stunden mehr auf dem Platz stand als je ein Spieler, der bei einem Grand-Slam-Turnier den Viertelfinal erreicht hat (seit Aufzeichnungsbeginn 1991).

Und wenn wir schon bei Rekorden sind: Noch nie schafften es in der Open Era (seit 1968) 3 Italiener bei einem Grand-Slam-Turnier gleichzeitig in den Viertelfinal. Und da es zwischen Berrettini und Arnaldi zu einem rein italienischen Duell kommt, ist klar, dass zumindest ein Italiener im Halbfinal stehen wird.

Resultate