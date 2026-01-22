Belinda Bencic bleibt in Australien in der 2. Runde hängen – weil sie eine gute Leistung zeigt, ist sie umso mehr enttäuscht.

Nach ihrem Ausscheiden an den Australian Open überwog bei Belinda Bencic die Enttäuschung. Vor allem, weil sie eine gute Leistung gezeigt hatte. Gegnerin Nikola Bartunkova zu ihrem Bedauern allerdings eine noch bessere.

«Ich bin schon enttäuscht, muss aber meiner Gegnerin gratulieren. Sie hat wohl den Match ihres Lebens gespielt», fasste die Ostschweizerin das Spiel zusammen. «Ich hatte im 3. Satz meine Chancen, die ich nicht nutzen konnte. Dann hat sie es gut heimgebracht.»

1. Niederlage im neuen Jahr

Nach einer makellosen Bilanz 2026 im Einzel (fünf Siege am United Cup, Startsieg in Australien) musste sich die 28-Jährige erstmals beugen. «Bitter, dass mir das so an einem Grand-Slam-Turnier passiert, aber ich kann mir nicht viel vorwerfen», so Bencic.

Im 2. Satz deklassierte Bencic ihre tschechische Widersacherin mit 6:0. «Dann wurde es nochmals eng, aber das Spiel ist auf ihre Seite gekippt. Sie hat verdient gewonnen», musste Bencic anerkennen. Auf das Out in Australien folgen für die Weltnummer 10 nun die Turniere in Abu Dhabi, Doha und Dubai.

Australian Open